ФФККР поддержала Валиеву после четвертого места на Гран-при России

В ФФККР подчеркнули, что впервые стартовать спустя почти два месяца после показа новых программ на контрольных прокатах было бы непросто для любого. Талант и уникальность фигуристки никуда не исчезли.

«Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», - говорится в заявлении.

Отмечается, что даже выход Валиевой на лед в новом костюме «говорит о внимании к деталям», которое всегда отличало штаб тренера Этери Тутберидзе.

В федерации подчеркнули: то, что Камила Валиева продолжает выступление, свидетельствует о ее стойкости и твердом характере, что вызывает уважение.

Ранее тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе Гран-при странным и неожиданным.