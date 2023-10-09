Фейк: МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024

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Фейк Авторы материала со ссылкой на комитет сообщили, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Играх-2024 в Канвондо.

Правда Несмотря на появившиеся сообщения в СМИ о том, что МОК принял решение не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе, на сегодняшний день пресс-служба организации сообщает обратную информацию.

В частности, в пресс-службе МОК поясняли, что не запрещали российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

На данном этапе речь идет лишь о том, что ни один индивидуальный нейтральный спортсмен пока не квалифицирован для участия в соревнованиях.

Таким образом, информация о том, что МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024, недостоверна. В пресс-службе организации разъяснили, что не запрещали российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

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