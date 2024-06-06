Фетисов указал на важность спорта для детей

«Ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент. И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», - сказал он.

Фетисов добавил, что важно находить баланс между сидячим времяпровождением и активным образом жизни.

«Эта тема очень важная. Я благодарю 360.ru за то, что они постоянно эту позицию формируют. И опять же не только надо говорить, но уже и конкретно предпринимать действия, в том числе стимулировать детей для того, чтобы они были здоровы», - заключил двукратный олимпийский чемпион.

Фетисов также указал на необходимость с раннего возраста прививать детям бережное отношение к здоровью.