13 ноября 2023, 13:06

Федун оценил игру «Спартака» в первом круге РПЛ

РИА «Новости»
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Первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 футболисты московского «Спартака» провели неудачно. Об этом заявил бывший владелец столичного клуба Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспресс».

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, „Спартак“ должен бороться за более высокие места», - сказал он.

«Спартак» закрепился на шестой строчке турнирной таблицы с 24 очками. На первом месте пока «Краснодар». Команда набрала 32 очка. На второй строчке расположился «Зенит» с 30 баллами. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» - 25 очков.

Федун отметил, что не может назвать «Краснодар» сильнее красно-белых. По его словам, необходимо делать выводы и идти вперед.

Сборная России по футболу встретится на поле с кубинской национальной командой.

Товарищеский матч проведут в следующий понедельник, 20 ноября , в 19:30. Сборные сыграют на стадионе «Волгоград Арена».

Спартак Российская Премьер-Лига Футбол
13 ноября 2023, 12:29
Российский хоккеист Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Коламбус» со счетом 4:3. Российский нападающий Артемий Панарин продлил результативную серию до 14 матчей и повторил два рекорда, сообщил «Чемпионат».

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на площадке «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время и овертайм завершились с равным счетом, но серия буллитов принесла победу хозяевам. Заключительный счет составил 4:3.

Артемий Панарин набрал в нынешнем сезоне НХЛ 24 очка. Он продлил серию из 14 результативных матчей и благодаря этому повторил два рекорда. Играя за «Нью-Йорк Рейнджерс» такого же результата в сезоне-1972/73 достиг Род Жильбер. Среди россиян 14 матчей с результативными действиями сыграл в сезоне-1992/93 Дмитрий Квартальный, выступавший за «Бостон».

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Его команда 8 ноября обыграла «Монреаль Канадиенс».

Спортсмены Хоккей Артемий Панарин
12 ноября 2023, 21:32
Команда Валиевой оспорит оценки на этапе Гран-при в Казани
РИА «Новости»
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Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой решила подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке в произвольной программе. Также судьи приняли решение обнулить одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент. Пока неизвестно, что конкретно намерена оспорить сторона Валиевой.

Один из рефери Александр Лакерник сообщил, что судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения, а при таких результатах нельзя ставить выше, чем 8,75, пояснил он.

В минувшую пятницу, 10 ноября, завершились слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Разбирательства связаны с тем, что в пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года нашли триметазидин. Причем результаты проверки обнародовали во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года.

Фигурное катание Камила Валиева
12 ноября 2023, 18:41
Легендарного советского борца госпитализировали с разрывом брюшной аорты
РИА «Новости»
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Бывшего тренера олимпийской сборной России по греко-римской борьбе Виктора Игуменова экстренно доставили в больницу с подозрением на разрыв брюшной аорты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, сначала у 80-летнего Игуменова сильно заболел живот, после чего выступил холодный пот и появилась слабость. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, медики поставили диагноз и отвезли прославленного спортсмена в больницу.

Игуменов - чемпион Европы, пятикратный чемпион мира и многократный чемпион СССР.

В 29 лет спортсмен завершил выступления и возглавил национальную сборную СССР. Под его руководством команда выиграла восемь из 10 золотых медалей на чемпионате мира в 1975 году.

На Олимпиаде в 1976 году сборная СССР выиграла семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, за что Игуменов получил Орден Ленина и стал заслуженным тренером СССР.

Спортсмены Больницы Врачи
12 ноября 2023, 18:11
Ученица Плющенко выиграла 4-й этап Гран-при России. Валиева — четвертая
РИА «Новости»
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Фигуристка Софья Муравьева победила на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Ученица Евгения Плющенко набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла.

На втором месте оказалась Алина Горбачева с 219,02 балла. Дарья Садкова с показателем 214,54 балла стала третьей.

Камила Валиева с 213,59 балла не вошла в тройку лидеров, заняв четвертую позицию. Пятой стала Арина Кшецкая (189,72), Мария Талалайкина - шестой (183,29).

Замкнули первую десятку Рената Губашева (169,93), Полина Свириденко (169,50), Карима Аскарова (162,21) и Валерия Овчинникова (159,89).

В минувшую пятницу, 10 ноября, стало известно о завершении слушаний по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Решение по нему CAS вынесет в январе 2024 года.

Разбирательства связаны с тем, что в пробе Валиева от 25 декабря 2021 года выявили триметазидин. Причем результаты проверки опубликовали только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. На тот момент россиянка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигурное катание Камила Валиева

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