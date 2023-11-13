Федун оценил игру «Спартака» в первом круге РПЛ

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«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, „Спартак“ должен бороться за более высокие места», - сказал он.

«Спартак» закрепился на шестой строчке турнирной таблицы с 24 очками. На первом месте пока «Краснодар». Команда набрала 32 очка. На второй строчке расположился «Зенит» с 30 баллами. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» - 25 очков.

Федун отметил, что не может назвать «Краснодар» сильнее красно-белых. По его словам, необходимо делать выводы и идти вперед.

Сборная России по футболу встретится на поле с кубинской национальной командой.

Товарищеский матч проведут в следующий понедельник, 20 ноября , в 19:30. Сборные сыграют на стадионе «Волгоград Арена».