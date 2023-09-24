Федерация гандбола заявила о деградации российских футбольных команд

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«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий», - констатировал Шишкарев.

По его словам, «Спартак» вполне мог пропустить. По словам главы совета Федерации гандбола, общий уровень футбола мог бы быть выше. Однако Шишкарев отметил хорошую работу вратарей обеих команд. Он назвал «безобразным» игрока красно-белых Александра Соболева, с передачи которого забили единственный в матче гол. По мнению Шишкарева, он «отдавал наудачу». А гол Тео Бонгонда Сергей Шишкарев назвал «шикарным» и добавил, что тот сыграл великолепно: «в три касания принял, подработал и пробил».