Фанат бросил бутылку в голову теннисисту Джоковичу

«Он (Джокович - прим.ред.) получил соответствующее лечение и уже покинул Итальянский форум, чтобы вернуться в свой отель; его состояние не вызывает беспокойства», - сказано в сообщении.

Бутылка попала спортсмену в голову, когда он уходил с корта и раздавал зрителям автографы. После удара теннисист закрыл голову, из которой пошла кровь, упал на колени и долго не мог встать. Место происшествия он покинул в сопровождении охранников.

Джоковича доставили в медицинский центр, где он пожаловался на легкую тошноту. Ему оказали помощь. Состояние спортсмена не вызывало серьезного беспокойства.

В марте Джокович впервые проиграл, установив личный антирекорд. Его противников оказался итальянец Луке Нарди, являющейся 123-й ракеткой мира.