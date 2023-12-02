02 декабря 2023, 18:06

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России

Unsplash
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«Факел» из Воронежа и «Балтика» из Калининграда сыграли вничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Игроки обеих футбольных команд не забили ни одного гола.

Эта ничья стала для «Факела» четвертой без забитых мячей из пяти в текущем чемпионате. Сейчас воронежский клуб с 20 баллами находится на 11-м месте в таблице РПЛ. «Балтика» оказалась на 14-й строчке с 13 очками.

В следующем туре 10 декабря «Факел» сыграет с московским «Динамо». «Балтика» в этот же день сразится с казанским «Рубином».

В конце ноября футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Петербургская команда оказалась на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Второе место занял «Краснодар».

Спортсмены Футбол
02 декабря 2023, 17:48
Глава МОК назвал дату принятия решения по участию России в Олимпиаде-2024
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Окончательное решение по участию России в Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) примет в марте 2024 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах, сообщило издание ITG.

Он также анонсировал саммит, который состоится 5 декабря в Лозанне. Главной темой мероприятия станет возможность участия России в Олимпийских играх - 2024.

«Мы не обсуждали этот вопрос (участия россиян - прим. ред.) на прошедшем заседании исполкома. На олимпийском саммите мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт», - указал Бах.

Глава МОК отметил, что организация обратит внимание на мнение ООН, «которая призывает к олимпийскому перемирию». По его словам, олимпийский комитет примет окончательное решение только после обсуждения всех нюансов на саммите.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал политику Международного олимпийского комитета. Он напомнил, что буква «М» в аббревиатуре не означает «монополию». Песков назвал спортивный мир многогранным и добавил, что соревнования могут проходить вне контекста МОК.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024
02 декабря 2023, 16:44
Сборную России не включили в жеребьевку Лиги наций
РИА «Новости»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Об этом сообщил сайт организации.

Жеребьевку проведут 8 февраля 2024 года во Франции. В турнире будут состязаться 54 команды, разделенные на Лиги A, B, C и D.

Ранее из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года российская сборная пропустила отбор на Евро-2024.

В конце ноября определились два новых участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В него вышли лондонский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. В плей-оффе также сыграют «Барселона», «Боруссия», «Лацио», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Реал».

Лига чемпионов УЕФА Футбол Европа Россия
01 декабря 2023, 19:39
Теннисисты Потапова и Шевченко поженились в Петербурге
РИА «Новости»
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Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в Instagram*.

«Мистер и миссис Шевченко», - написала она.

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Жених и невеста были в элегантных костюмах: девушка в белом, а ее избранник - в черном.

Пара объявила о помолвке в сентябре. Тогда Потапова в соцсети опубликовала фото, на котором было видно кольцо.

Анастасия Потапова - 22-летняя российская теннисистка, ставшая победительницей пяти турниров WTA. Она стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Александру Шевченко 23 года, он - финалист одного турнира ATP. Спортсмен находится на 49-м место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спортсмены Семья Свадьбы Теннис
01 декабря 2023, 10:38
«Вашингтон» поставил собственный рекорд по числу голов за период в сезоне НХЛ
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» забил четыре гола за один период в сезоне Национальной хоккейной лиги. Для команды это рекорд, отметил «Чемпионат».

«Анихайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершили очередной матч регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона». Четыре гола эта команда забила за первый период.

В стартовой двадцатиминутке отличились Энтони Манта, Том Уилсон и Ник Дауд. Форвард клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей на Тома Уилсона - это было 1498-е результативное действие в карьере знаменитого российского хоккеиста. В этом сезоне Овечкин уже забросил пять шайб и совершил восемь результативных передач в 20 матчах НХЛ. Голевой передачей в игре против «Анихайм» он прервал четырехматчевую серию без набранных очков, По итогам матча «Вашингтон» поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции (у команды 26 очков), а «Анахайм» с 18 очками занимает 14-е место на «Западе».

Хоккей Александр Овечкин

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