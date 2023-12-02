«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России

Эта ничья стала для «Факела» четвертой без забитых мячей из пяти в текущем чемпионате. Сейчас воронежский клуб с 20 баллами находится на 11-м месте в таблице РПЛ. «Балтика» оказалась на 14-й строчке с 13 очками.

В следующем туре 10 декабря «Факел» сыграет с московским «Динамо». «Балтика» в этот же день сразится с казанским «Рубином».

В конце ноября футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Петербургская команда оказалась на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Второе место занял «Краснодар».