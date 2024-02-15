15 февраля 2024, 14:32

Европейских лыжников одолела зависть к участникам Всероссийской зимней спартакиады

РИА «Новости»
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Всероссийская зимняя спартакиада пройдет на уровне Олимпийских игр. Зарубежные спортсмены позавидовали российским из-за невозможности принять участие в таких соревнованиях, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе. Ее процитировало РИА «Новости».

«Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира? Да, однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки. Конечно, завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная», - сказала она.

Вяльбе призналась, что сама не смотрела зарубежные соревнования и не интересовалась их итогами. Она сказала, что российская спартакиада почти не отличается от Олимпиады или проходящих в Европе этапов Кубка мира. По ее словам, разница лишь в количестве участников и отсутствии представителей других видов спорта.

Во Всероссийской зимней спартакиаде примут участие 2,5 тысячи спортсменов, в том числе 165 из Московской области. Она пройдет с 8 по 18 февраля в пяти регионах, сообщили «Известия». Подмосковные участники уже получили золото и бронзу.

Спортсмены Европа
15 февраля 2024, 15:02
Глава IIHF ответил на письмо российских хоккеистов об отстранении
Global Look Press
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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф призвал Россию соблюдать правила. Таким образом он ответил на коллективное письмо игроков российской молодежной сборной, в котором спортсмены требовали вернуть команду на чемпионат мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Первый шаг, чтобы получить шанс вернуться в IIHF, - это соблюдение правил IIHF», - сказал Тардиф.

Он также указал на нерешенный вопрос с вратарем Иваном Федотовым , который должен был перейти в клуб НХЛ. Однако ЦСКА переманил себе игрока, отказавшись передавать его другому клубу, ссылаясь на контрактные обязательства.

На этой неделе IIHF продлила отстранение хоккеистов России и Белоруссии от международных соревнований в текущем сезоне. В следующий раз федерация будет рассматривать этот вопрос в мае 2025 года. В России считают это решение политически мотивированным.

Белоруссия Хоккей Санкции Россия Молодежный
15 февраля 2024, 10:07
«Бавария» впервые за пять лет проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов
Global Look Press
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Немецкий футбольный клуб «Бавария» проиграл итальянскому «Лацио» со счетом 0:1. Команда впервые за пять лет потерпела поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщил «Чемпионат».

Провал немцев назвали сенсационным. С сезона-2018/2019 команда из Мюнхена не проигрывала соперникам в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» уступила «Ливерпулю» со счетом 1:3 и выбыла из гонки. После этого клуб обыгрывал «Челси», «Лацио», «Зальцбург» и «ПСЖ».

Последний матч прошел 14 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме. Единственный гол забил на 69-й минуте итальянец Чиро Иммобиле, «Лацио» обыграл «Баварию». Ответный матч пройдет 5 марта.

В США после парада по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле произошла стрельба. Один человек погиб.

«Известия» сообщили, что 29 участников мероприятия пострадали. Полиция задержала трех подозреваемых.

Лига чемпионов УЕФА Футбол
14 февраля 2024, 17:07
Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Национальная сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч с командой Парагвая. Встречу запланировали на 25 марта, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Игра состоится в Москве на стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», - уточнили в РФС.

В пресс-службе союза добавили, что результаты встречи будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Также 21 марта на этом же стадионе состоится встреча российской сборной с командой из Сербии. О старте продаж билетов на оба матча объявят дополнительно.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Сербия - 34-ю. Россия расположилась в этом списке на 38-й позиции.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу Москва
14 февраля 2024, 12:37
«Не должна заменять детские школы». Таталин — о Медиалиге в российском хоккее
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Появление Медиалиги в российском хоккее возможно, однако она не должна конкурировать с основным видом спорта. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал хоккеист Роман Таталин.

«Мое мнение: я очень скептически отношусь к такого рода проектам. Чтобы повышать популярность хоккея, надо увеличивать уровень детских школ и уровень чемпионата. Медиалига может присутствовать только в единичных случаях, как праздник, интерактивное мероприятие, но не составлять конкуренцию основному виду спорта», - сказал он.

Таталин привел в пример футбольную Медиалигу, в которой выступают многие известные певцы и блогеры.

«Для шоу и мероприятия это имеет место быть. Но не нужно заменять этим детские спортивные школы по всей стране, такого не должно быть. Хоккей тоже пытается проводить развлекательные матчи, есть приглашенные звезды, просто не в таких масштабах это происходит», - добавил хоккеист.

В январе 2022 года в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева стартовал проект «Выходи во двор». В рамках него звездные хоккеисты посещают города региона, проводят мастер-классы и играют с местными командами.

Спортсмены Хоккей

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