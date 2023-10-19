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«Этот парень - невежда. Вот что происходит, когда кузены занимаются любовью и рожают совместного ребенка. Вот результат», - написал он.

Поводом для скандала стали заявления Ислама Махачева на пресс-конференции. Ему предстоит выступить против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски вместо бразильца Чарльза Оливейры - бывшего чемпиона в легком весе. Российский боец заявил, что готов драться с любым оппонентом, в отличие от Джона Джонса, который отказался выступать с Чейлом Сонненом. Он раскритиковал рейтинг P4P и заявил, что больше не следит за ним.

Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска наказал своего игрока Александра Хохлачева штрафом и извинился за него перед болельщиками. Мужчина ради шутки запрыгнул на крышу чужого автомобиля.