«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» - подчеркнул Мостовой.

Его также удивили сроки дисквалификации Тихонова. Пять матчей - это слишком много, завил экс-футболист.

После поражения команды в матче Первой лиги со счетом 3:0 Тихонов отметил, что Опейкина совершила ошибки, за которые ее надо «отправить в Махачкалу». Тренера дисквалифицировали на пять матчей.

В ноябре 2023 года главного тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей.