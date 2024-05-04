04 мая 2024, 16:01

«Это же унижение». Мостовой — о женщинах-судьях на мужских матчах

РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной после матча со «СКА-Хабаровск». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» - подчеркнул Мостовой.

Его также удивили сроки дисквалификации Тихонова. Пять матчей - это слишком много, завил экс-футболист.

После поражения команды в матче Первой лиги со счетом 3:0 Тихонов отметил, что Опейкина совершила ошибки, за которые ее надо «отправить в Махачкалу». Тренера дисквалифицировали на пять матчей.

В ноябре 2023 года главного тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей.

Футбол Женщины Мужчины
04 мая 2024, 23:57
Стало известно, когда «Балтика» и «Спартак» сыграют за выход в суперфинал Кубка России
РИА «Новости»
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Финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» состоится 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Игра пройдет в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.

Одержавшая победу в матче команда выйдет в суперфинал Кубка России, в котором выяснит отношения с клубом-победителем другой пары претендующих на кубок - петербургского «Зенита» и московского ЦСКА.

Ранее московский «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе бело-голубых и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате. К финалу команды приходят двумя путями - из Российской премьер-лиги и Пути регионов.

ЦСКА Спартак Российская Премьер-Лига Россия Калининград
04 мая 2024, 12:53
Определился новый главный тренер «Пари НН»
Freepik
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Руководство футбольного клуба «Пари НН» назначило главным тренером Сашу Илича. О назначении сербского специалиста сообщили на сайте команды.

«Саша Илич имеет богатую игровую карьеру и немалый опыт работы тренером в европейских чемпионатах. Он стал первым главным тренером из-за рубежа в истории „Пари НН“, - отметили в пресс-службе команды.

Об отставке главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергея Юрана 28 апреля сообщил гендиректор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Тренерская деятельность Саши Илич началась в 2019 году. Он занимал должность главного тренера в юниорской сборной Сербии, работал помощником главного тренера в молодежной и национальной сборных страны.

Затем Илич приступил к самостоятельной работе с такими клубами, как «Чукарички» (Белград, Сербия), ЦСКА (София, Болгария) и «Атромитос» (Перистерион, Греция).

Будучи тренером, Илич завоевывал бронзу в чемпионате Сербии с ФК «Чукарички», а также серебряные медали в чемпионате Болгарии с софийским ЦСКА.

В начале этого года у футбольного клуба «Нижний Новгород» появилась вторая команда. В ее состав вошли игроки 2004 года рождения.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол Сербия
23 апреля 2024, 20:58
Названа дата судебного заседания об экстрадиции Промеса из ОАЭ
РИА «Новости»
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Первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса пройдет в Дубае 2 мая. Об этом сообщил портал RTL Boulevard.

В конце февраля спортсмена задержали в аэропорту в ОАЭ после сборов по запросу органов юстиции Нидерландов. Промеса обвинили в незаконной перевозке наркотиков и нападении на двоюродного брата. Ему грозит шесть лет тюремного заключения в родной стране.

После этого нападающего московского «Спартака» заключили в тюрьму для ожидающих экстрадиции в Дубае. Квинси Промес сейчас находится в тюремном комплексе, расположенном рядом с дубайским аэропортом.

Ранее ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса. Адвокат футболиста планировал подать апелляцию для обжалования его приговора.

Спартак ОАЭ Нидерланды Дубай
23 апреля 2024, 13:34
«Честно, скучаю по России». Теннисистка Касаткина рассказала о ностальгии по Родине
Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что скучает по России, но пока у нее нет возможности приехать. Об этом 11-я ракетка мира рассказала в беседе с порталом «Чемпионат».

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что скучает по России, но пока у нее нет возможности приехать. Об этом 11-я ракетка мира рассказала в беседе с порталом « Чемпионат ».

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому», - заявила спортсменка.

По словам Касаткиной, последний раз она была на Родине в 2021 году. Однако жизненные обстоятельства пока не позволяют ей приехать.

«Что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось», - отметила теннисистка.

Касаткина добавила, что жить в родном городе, вероятно, не стала бы, но хотела бы посетить места из ее детства. Она призналась, что с возрастом вопрос о доме стал звучать для нее сильнее.

Ранее футболист французского «Монако» Александр Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету.

Спортсмены Россия Теннис

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