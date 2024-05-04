«Это же унижение». Мостовой — о женщинах-судьях на мужских матчах
Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной после матча со «СКА-Хабаровск». Об этом сообщило издание «Чемпионат».
«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» - подчеркнул Мостовой.
Его также удивили сроки дисквалификации Тихонова. Пять матчей - это слишком много, завил экс-футболист.
После поражения команды в матче Первой лиги со счетом 3:0 Тихонов отметил, что Опейкина совершила ошибки, за которые ее надо «отправить в Махачкалу». Тренера дисквалифицировали на пять матчей.
В ноябре 2023 года главного тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей.