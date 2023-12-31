31 декабря 2023, 23:45

«Это слишком». Чемпионка по биатлону призвала россиян не вставать на колени перед МОК

РИА «Новости»
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В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов — это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Однозначно, на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени - это слишком», - заявила спортсменка.

Она отметила, что российские атлеты выполняли условия Международного олимпийского комитета, но «все равно этого было мало», спортсменам продолжали навязывать «кабальные условия». Россиянам нельзя выступать без гимна и флага, потому что спортсмены дают клятву Родине, что будешь ее защищать, пусть и на спортивной площадке, добавила Ишмуратова.

Олимпийский комитет России заявил, что не станет финансировать спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Принявшим условия МОК атлетам также не положены выплаты за победы.

В очередной раз вставать на колени перед МОК для российских спортсменов - это уже слишком. Такое заявление РИА «Новости» сделала двукратная чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Спортсмены Санкции Россия Международный олимпийский комитет Биатлон
31 декабря 2023, 20:56
«Арсенал» проиграл второй матч подряд в Английской премьер-лиге
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Футбольный клуб «Арсенал» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на домашней арене «Фулхэма» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Матч проходил в Лондоне. У хозяев отличились Рауль Хименес и Бобби Рид, они забили мячи в ворота противника на 29-й и 29-й минутах матча. В составе «Арсенала» удачную атаку провел Букайо Сака на пятой минуте.

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и упустил шанс возглавить турнирную таблицу. С 40 очками он занимает четвертое место. На первом «Ливерпуль» с 42-мя очками, у него еще матч в запасе. «Фулхэм» разместился на 13-й строчке.

ФИФА опубликовала список клубов , которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. Первый турнир в новом формате пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. По обновленным правилам матч за третье место проводить не будут.

Англия Спортсмены Футбол
31 декабря 2023, 20:42
Загитова высмеяла Медведеву за ее слова об Олимпиаде 2018 года
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова в Telegram-канале иронично высказалась об интервью фигуристки Евгении Медведевой, в котором та вспомнила Олимпиаду-2018. В Пхенчхане Загитова обыграла Медведеву и завоевала золото.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», - написала Загитова.

Речь идет об интервью Евгении Медведевой программе «Прокат Show», где она обвинила своего тренера Этери Тутберидзе во лжи. Ранее та рассказала, что Медведева «Рыдала от радости», получив серебро на Олимпийских играх в 2018 году. Фигуристка заявила, что это неправда, «какая к черту радость?!».

Загитова планирует работать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани. Фигуристка активно ищет специалистов для своей школы.

Фигурное катание Школы Золото Алина Загитова
31 декабря 2023, 20:36
Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
РИА «Новости»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 65 голов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Россиянин, который занимал второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, увеличил общее число своих голов до 829.

Гретцки пока является рекордсменом лиги. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Нэшвилл Предаторс». Второй гол нападающего судьи отменили. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2.

В матче 22 декабря «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного гола стал Овечкин.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Александр Овечкин
31 декабря 2023, 18:26
Лучшим бомбардиром 2023 года стал Криштиану Роналду
РИА «Новости»
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Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года. Об этом сообщило издание Daily Sports.

За год нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии забил 54 гола.

Второе место в списке лучших бомбардиров разделили нападающий немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн и футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на счету которых по 52 мяча. На третьей строчке оказался бомбардир «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил 50 голов, но получил несколько травм.

Четвертое место неожиданно занял ирландский футболист Гарбан Кафлан, которому в 2023 году удалось отправить в ворота противника 41 мяч.

Ранее Килиан Мбаппе стал рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. На счету футболиста оказалось 300 мячей. Нападающему «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции удалось обойти даже таких известных игроков как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Спортсмены Франция Криштиану Роналду Лионель Месси

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