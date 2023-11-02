02 ноября 2023, 07:25

«Это абсурд». Тренер «Спартака» раскритиковал правило пробития пенальти

РИА «Новости»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль назвал ненужным правило двойного касания при пробитии пенальти. Так он отреагировал на незасчитанный гол нападающего команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром».

Он заявил, что правила нужны, только если имеют смысл.

«По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», - процитировал Абаскаля «Чемпионат».

Матч, состоявшийся в рамках шестого тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2. Сравняв счет с пенальти на 84-й минуте (3:3), Александр Соболев сделал два касания при выполнении удара. В итоге гол отменили, а нападающий накричал на арбитра и получил желтую карточку. При этом, как отметил kp.ru , ситуация с касанием не так уж однозначна: первого из них не видно даже на телевизионных повторах.

Спартак Футбол
01 ноября 2023, 22:24
Тутберидзе поделилась, как фигуристка Трусова кидалась в нее коньками после Олимпиады
YouTube
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала историю, как фигуристка Александра Трусова кидалась в нее коньками после второго места на Одимпиаде-2022. Тутберидзе дала большое интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Трусова после произвольной программы стала второй, и в раздевалке она устроила истерику и заявила, что не пойдет на церемонию награждения. Тренер рассказала, что у спортсменки была идея фикс, что если она сама соберет свою произвольную программу, то на 100% победит. Но на самом деле спортсмены не всегда отдают себе отчет в ошибках.

«Она считала, что короткая [программа] не важна - если она так откатает, то она олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка», - поделилась тренер.

В Ясеневе завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. В спорткомплексе оборудовали 10 залов для хореографии, занятий акробатикой, а также два тренажерных и тренировочный с искусственным льдом. Тренер в интервью отметила, что полноценное открытие состоятся через неделю-две.

Спортсмены Фигурное катание
01 ноября 2023, 13:09
Украинские игроки отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов по мини-футболу
unsplash.com
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Игроки украинского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга». Об этом сообщил Telegram-канал Futsal legends.

Перед началом матча Лиги чемпионов 25 октября спортсмены с Украины проигнорировали россиянина во время рукопожатия. При этом футболисты португальского клуба, которые шли за Соколовым, в ответ отказались подавать руки украинским игрокам.

После окончания встречи тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел своих игроков в раздевалку без рукопожатий с соперниками. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело по факту случившегося.

В сентябре 2023 года Украинская ассоциация футбола призвала членов УЕФА бойкотировать соревнования с участием команд из России. В стране заявили, что украинские игроки не станут соревноваться в таких турнирах.

До этого исполком УЕФА рекомендовал руководству организации допустить российские сборные из игроков не старше 17 лет к международным турнирам. Спортсмены при этом должны выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Спортсмены Футбол Украина
31 октября 2023, 23:26
Нурмагомедов рассказал, сколько мог бы получить за возвращение в ММА
РИА «Новости»
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Бывший чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia, что в случае возвращения в октагон мог бы получать 20-40 миллионов долларов.

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia , что в случае возвращения в октагон мог бы получать 20-40 миллионов долларов.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата завершил карьеру в 2020 году, на его счету 29 побед и ни одного проигрыша. Эксперты включили Нурмагомедова в список 30 лучших бойцов. Спортсмен рассказал, что было бы, реши он вернуться в профессиональный спорт.

«Когда ты лучший боец в мире, когда достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда знаменит, очень трудно сказать „нет“ всему эту. Нелегко отказаться от 20-40 миллионов долларов, однако для меня это не самое главное. Завершение карьеры было непростым решением, но если оно принято - все, конец», - заявил Нурмагомедов.

Боец признался, что счастлив и никогда не жалел о принятом решении покинуть октагон.

Хабиб отказался от тренерской работы и оставил команду, чтобы полностью уйти из индустрии смешанных единоборств. Дагестанец решил проводить больше времени дома с семьей.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC
31 октября 2023, 17:56
Сборная России по хоккею в случае допуска попадет в одну группу с США на ОИ-2026
Unsplash
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Сборная Росси по хоккею будет в одной группе с США в случае, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Организация обнародовала список с составом групп олимпийского турнира и квалификационных раундов.

Согласно опубликованному IIHF перечню, в первую группу попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. Во второй группе числятся три страны: Финляндия, Германия и Чехия. В третьей оказались Россия и США. С ними также сыграют победители квалификационных раундов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал незыблемыми олимпийские ценности. По его словам, российские спортсмены всегда уважали принципы равноправия и честной спортивной борьбы на Олимпиадах. Глава государства добавил, что соревнования раньше помогали сплачиваться всем странам, но сейчас международные игры превратились в «привилегию» и политический инструмент.

Сборная Росси по хоккею будет в одной группе с США в случае, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

США Хоккей Россия

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