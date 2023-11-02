«Это абсурд». Тренер «Спартака» раскритиковал правило пробития пенальти
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль назвал ненужным правило двойного касания при пробитии пенальти. Так он отреагировал на незасчитанный гол нападающего команды Александра Соболева в матче с «Краснодаром».
Он заявил, что правила нужны, только если имеют смысл.
«По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», - процитировал Абаскаля «Чемпионат».
Матч, состоявшийся в рамках шестого тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2. Сравняв счет с пенальти на 84-й минуте (3:3), Александр Соболев сделал два касания при выполнении удара. В итоге гол отменили, а нападающий накричал на арбитра и получил желтую карточку. При этом, как отметил kp.ru , ситуация с касанием не так уж однозначна: первого из них не видно даже на телевизионных повторах.