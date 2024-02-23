Эстонских хоккеистов, поехавших на «Игры будущего» в Россию, лишили лицензий
Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий своих игроков, которые участвуют в проходящих в России «Играх будущего». Об этом сообщило издание Delfi.
В составе эстонской команды Baltic Select выступают трое граждан этой страны - Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов.
Соревнования проходят в формате фиджитал-хоккей, в рамках которого участники состязаний сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом на реальной ледовой площадке выявляют сильнейших в игре «три на три».
Ранее Латвийская федерация хоккея также заявила о введении санкций против своих граждан, поехавших на турнир.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.