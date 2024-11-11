«Есть некоторые подвижки». Депутат не исключил возвращение пива на футбольные стадионы

«Об этом рано говорить. <…> Возьмите паузу», - отметил он.

По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Также парламентарий удивился, что в Сети уже появилась информация о возможной отмене запрета.

«Мне пока нечего даже говорить. Я обалдеваю, кто там закидывает информацию. Мы действительно ведем переговоры, действительно, там есть некоторые подвижки. Неделя мне еще нужна, чтобы я со всеми все проговорил», - объяснил он.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» раскритиковало необходимость оформлять специальный электронный паспорт для посещения всех матчей РПЛ. Они назвали введенную в 2022 году систему Fan ID убийцей футбола.