11 ноября 2024, 14:53

«Есть некоторые подвижки». Депутат не исключил возвращение пива на футбольные стадионы

РИА «Новости»
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Парламентарии могут разработать проект закона о снятии запрета на употребление пива на футбольных стадионах, но эта инициатива пока находится на стадии обсуждения. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Об этом рано говорить. <…> Возьмите паузу», - отметил он.

По его словам, о возможности снятия запрета депутаты пока ничего не решили. О будущем инициативы станет известно как минимум через неделю, добавил Свищев. Также парламентарий удивился, что в Сети уже появилась информация о возможной отмене запрета.

«Мне пока нечего даже говорить. Я обалдеваю, кто там закидывает информацию. Мы действительно ведем переговоры, действительно, там есть некоторые подвижки. Неделя мне еще нужна, чтобы я со всеми все проговорил», - объяснил он.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» раскритиковало необходимость оформлять специальный электронный паспорт для посещения всех матчей РПЛ. Они назвали введенную в 2022 году систему Fan ID убийцей футбола.

Спортсмены Футбол Депутаты
10 ноября 2024, 07:39
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола
РИА «Новости»
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В гостевой встрече с «Сент-Луисом» столичный клуб одержал победу со счетом 8:1. На счету Овечкина две заброшенных шайбы, его признали лучшим игроком матча.

Для россиянина игра с «Блюз» стала 175-й в заокеанской карьере, в которых он набирал как минимум две шайбы. По этому показателю Овечкин также уступает лишь Гретцки, в активе которого таких матчей 189.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 14 матчах и набрал 18 (10 8) очков.

Ранее Овечкин объявил о запуске программы «Великая погоня за добром» для помощи нуждающихся. Он будет перечислять по миллиону рублей в благотворительный фонд , пока не достигнет рекорда Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

НХЛ Александр Овечкин
09 ноября 2024, 08:40
Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина
РИА «Новости»
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«Питтсбург Пингвинз» обыграли хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе гостей «Питтсбурга» два очка набрал российский нападающий Евгений Малкин, его признали первой звездой прошедшей встречи.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провел три силовых приема и пять раз бросил в створ чужих ворот, он прервал голевую серию из пяти матчей подряд.

Овечкину осталось забросить 36 шайб до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе россиянина в настоящее время 858 голов, на счету Гретцки - 894 шайбы.

Два дня назад голевой бросок и результативная передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом».

Хоккей Александр Овечкин
09 ноября 2024, 00:06
Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде
РИА «Новости»
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Оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм прекратил существование. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его ликвидации. Документ появился на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов в Олимпийским играм и Паралимпийским играм», - поручил он.

Мишустин подписал распоряжение 6 ноября. Он поручил также признать утратившими силу некоторые акты правительства, выпущенные с 2014 по 2023 годы и связанные с оргкомитетом.

Начиная с 2022 года Международный олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов на соревнования под национальным флагом. Президент России Владимир Путин сравнил МОК с цирком , лидер Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал площадкой расчеловечивания, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - механизмом зарабатывания денег.

Правительство РФ Михаил Мишустин Международный олимпийский комитет
08 ноября 2024, 10:20
Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле
РИА «Новости»
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Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Футбол

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