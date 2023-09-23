«Есть дела поважнее». Заслуженный тренер Тарасова удивилась запрету музыки для фигуриста Гуменника
То, что фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе, удивило заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В беседе с РИА «Новости» она отметила, что это «просто музыка», в которой «нет ничего криминального».
Петру Гуменнику пришлось отказаться от выбранного репертуара для программы после того, как в министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило письмо. Гендиректор ФФККР Александр Коган не стал комментировать прессе эту ситуацию, призвав «не заниматься ерундой».
«Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. <…> Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», - отметила Тарасова.
Она добавила, что не понимает, почему люди «боятся говорить» на тему этой музыки.