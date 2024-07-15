«Еще один». Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

«Еще один», - подписал публикацию Лионель.

Фотография Месси за первые два часа набрала пять миллионов лайков.

В ночь на понедельник сборная Аргентины переиграла Колумбию в финальном матче Кубка Америки со счетом 1:0. Месси принял участие в матче в стартовом составе, но во втором тайме покинул поле в связи с травмой.

Для Месси победа в Кубке Америки была 45-м трофеем в профессиональной карьере, он стал самым титулованным футболистом мира. Всего на турнире он провел пять матчей и забил один мяч.

Аргентина победила в Кубке Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она обошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед на турнире.