14 ноября 2023, 14:44

Эритрея не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за риска побега футболистов

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Национальная команда Эритреи не будет участвовать в отборе к чемпионату мира — 2026 из-за опасений, что футболисты сборной не вернутся в страну. Об этом сообщила газета The Guardian.

Национальная команда Эритреи не будет участвовать в отборе к чемпионату мира - 2026 из-за опасений, что футболисты сборной не вернутся в страну. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы спортсмены не смогли попросить политического убежища во время поездок за рубеж. В Национальной федерации футбола Эритреи (ENFF) ситуацию комментировать не стали.

С 2009 года более 60 игроков воспользовались выступлениями за сборную, ушли из команды и попросили политическое убежище во время посещения других стран. Также семь футболистов мужской сборной пропали в Уганде после того, как помогли команде выйти в финал Кубка КЕСАФА в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдут в шести разных странах. В качестве основных хозяев турнира выступят Испания, Марокко и Португалия.

Спортсмены Африка Футбол
14 ноября 2023, 14:32
ОКР раскритиковал критерии допуска российских гимнастов до соревнований под эгидой FIG
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Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) — «ода сегрегации». Такое заявление сделали в Олимпийском комитете России. Его опубликовали в Telegram-канале ОКР.

«Вот FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации», - указали в Олимпийском комитете России.

По данным ОКР, в новых критериях говорится о полной нейтрализации цветовой гаммы спортивных костюмов и инвентаря. Гимнастам и гимнасткам предлагают выступать в однотонной экипировке. В ОКР подчеркнули, что политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку поразили все морально-этические нормы.

А рекомендации Международного олимпийского комитета побудили разные мировые спортивные федерации «соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов». Отдельные представители пользуются положением, чтобы обеспечить преимущество своим спортсменам.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рекомендовал соотечественникам уезжать из страны. По его мнению, только так в нынешних условиях российские спортсмены смогут достичь результатов.

Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) - «ода сегрегации». Такое заявление сделали в Олимпийском комитете России. Его опубликовали в Telegram-канале ОКР.

Спортсмены Международный олимпийский комитет
14 ноября 2023, 06:20
Лучшие теннисисты России Медведев и Рублев сразились в Турине
РИА «Новости»
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В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP - 2023. Чемпион US Open - 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Италии прошли матчи первого тура в Красной группе. Кроме Даниила Медведева и Андрея Рублева в нее вошли испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Встреча российских теннисистов длилась один час 31 минуту, первый сет - 55 минут. Даниил Медведев лидировал, первая партия окончилась со счетом 6:4, вторая - 6:2.

Победитель вместе с Александром Зверевым вышли в лидеры Красной группы. Следующими 14 ноября пройдут матчи второго тура Зеленой группы. Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Хольгер Руне - со Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев занял первое место рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов. Второе место за фигуристкой Александрой Трусовой.

Италия Спортсмены Теннис Даниил Медведев
14 ноября 2023, 02:04
Российским спортсменам посоветовали уезжать из страны ради результата
РИА «Новости»
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Российским спортсменам нужно уезжать из страны ради достижения результата, заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. Это касается не только футболистов, но и других российских атлетов.

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться», - заявил Березуцкий.

При этом экс-футболист отметил, что неважно, за какую страну и под каким флагом выступать. Березуцкий считает, что потратившему 15-20 лет на спорт атлету необходимо выступать, а для этого можно уехать «куда угодно», если есть возможность.

Ранее бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал российским футболистам уходить из РПЛ. Он считает, что уровень российской лиги упал, поэтому спортсменам нужно «убегать» и пробовать добиваться результата за границей.

Спортсмены Футбол
13 ноября 2023, 14:10
ФФККР поддержала Валиеву после четвертого места на Гран-при России
РИА «Новости»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала фигуристку Камилу Валиеву, занявшую лишь четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. Выступление спортсменки прокомментировали на сайте федерации.

В ФФККР подчеркнули, что впервые стартовать спустя почти два месяца после показа новых программ на контрольных прокатах было бы непросто для любого. Талант и уникальность фигуристки никуда не исчезли.

«Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», - говорится в заявлении.

Отмечается, что даже выход Валиевой на лед в новом костюме «говорит о внимании к деталям», которое всегда отличало штаб тренера Этери Тутберидзе.

В федерации подчеркнули: то, что Камила Валиева продолжает выступление, свидетельствует о ее стойкости и твердом характере, что вызывает уважение.

Ранее тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе Гран-при странным и неожиданным.

Фигурное катание Камила Валиева

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