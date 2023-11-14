Эритрея не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за риска побега футболистов

Национальная команда Эритреи не будет участвовать в отборе к чемпионату мира - 2026 из-за опасений, что футболисты сборной не вернутся в страну. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы спортсмены не смогли попросить политического убежища во время поездок за рубеж. В Национальной федерации футбола Эритреи (ENFF) ситуацию комментировать не стали.

С 2009 года более 60 игроков воспользовались выступлениями за сборную, ушли из команды и попросили политическое убежище во время посещения других стран. Также семь футболистов мужской сборной пропали в Уганде после того, как помогли команде выйти в финал Кубка КЕСАФА в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдут в шести разных странах. В качестве основных хозяев турнира выступят Испания, Марокко и Португалия.