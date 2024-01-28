Экс-теннисист Макинрой оценил шансы россиянина Медведева в финале Australian Open

Макинрой назвал Медведева гениальным стратегом после игры в полуфинале.

«Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», - заявил он.

Медведев замыкает тройку лидеров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист в 2022 году выиграл US Open.

Ранее россиянин Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Он уточнил, что гордится своим выбором.