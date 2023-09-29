Экс-игрок «Локомотива» угрожал покончить жизнь самоубийством в Ницце

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На место прибыли пожарные, полиция и психолог. Сотрудники экстренных служб начали переговоры, чтобы убедить Бека-Бека не совершать суицид. Дорогу к мосту перекрыли.

Ранее 22-летний француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. Футболист провел 28 матчей за москвичей, в которых четыре раза сделал результативные передачи. В августе 2022 года он перешел в «Ниццу».

До этого у Бека-Бека не замечали суицидальных наклонностей. Во время пребывания в России он заявлял, что чувствует себя комфортно и ему нравится жить в Москве. Он любил встречаться с фанатами, гулять по российской столице и любоваться красотами большого города.

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