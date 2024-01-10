Экс-футболиста «Аякса» наказали за отправку непристойных фото женщинам

Мужчина отправлял снимки своего полового члена сотрудницам клуба.

«После запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Овермарса, которые будут действовать во всем мире», - сообщили в федерации.

Овермарса полностью отстранили от футбола. В ноябре 2023 года спортсмену запретили заниматься футбольной деятельностью в Нидерландах, а в начале 2022 года он потерял должность спортивного директора «Аякса». Теперь нидерландцу придется оставить пост спортивного директора бельгийского клуба «Антверпен».

В конце декабря 2022 года Овермарса госпитализировали с инсультом. Ни футболист, ни члены его семьи не прокомментировали состояние здоровья спортсмена.