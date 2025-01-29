Экс-чемпион мира Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту

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Рейтинг Ахмедова составляет 2368 пунктов, а Карлсена - 2831. При этом россиянин пока не входит в список «100 лучших шахматистов мира», как норвежский гроссмейстер.

Карлсен был чемпионом мира по шахматам с 2013 по 2023 год, но потом отказался от защиты своего титула. Последний сейчас принадлежит Гукешу Доммараджу из Индии.

Победу российского юниора отметил и Telegram-канал «Шахматы+».

«Давид уверенно провел всю партию, получив эндшпиль с хорошим перевесом. На секундах Магнус нашел двухходовую тактику и уравнял позицию, но затем подставил коня», - уточнил канал.

После этого Ахмедов уверенно довел партию до победы.

Ранее Карлсен разделил титул чемпиона мира по блицу с российским шахматистом Яном Непомнящим.