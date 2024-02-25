Экс-чемпион Bellator Немков победил бойца PFL из Бразилии

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Поединок закончился досрочно после успешно проведенного удушающего приема во втором раунде.

Немков является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории, на его счету 18 побед и два поражения. В августе он перешел в тяжелую весовую категорию.

Экс-чемпион PFL Каппелоцци имеет в арсенале 15 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в октябре прошлого года защитил титул чемпиона Bellator , он победил американца Брента Примуса в полуфинальном титульном бое в легком весе.