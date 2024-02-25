25 февраля 2024, 01:58

Экс-чемпион Bellator Немков победил бойца PFL из Бразилии

Global Look Press
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Боец ММА экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков успешно дебютировал в тяжелой весовой категории в рамках турнира «PFL против Bellator: Чемпионы» в Саудовской Аравии. Россиянин победил бразильского бойца PFL Бруно Каппелоццу, сообщило РИА «Новости».

Поединок закончился досрочно после успешно проведенного удушающего приема во втором раунде.

Немков является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории, на его счету 18 побед и два поражения. В августе он перешел в тяжелую весовую категорию.

Экс-чемпион PFL Каппелоцци имеет в арсенале 15 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в октябре прошлого года защитил титул чемпиона Bellator , он победил американца Брента Примуса в полуфинальном титульном бое в легком весе.

Спортсмены Саудовская Аравия Бразилия
24 февраля 2024, 19:57
Форвард «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина
РИА «Новости»
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Форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина по количеству набранных очков за один сезон регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат».

Нападающий отметился голевой передачей в матче с «Адмиралом» из Владивостока, который москвичи выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Таким образом динамовец набрал 86 очков по системе «гол плюс пас» в 67-й игре сезона и обошел по этому показателю Мозякина, у которого было 85 баллов в 60 встречах сезона 2016–2017 годов.

Ранее сообщалось, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата НХЛ. Он обогнал Ришара и вышел на 64‑е место в истории НХЛ по количеству голевых передач.

Хоккей Рекорды Россия Александр Овечкин
24 февраля 2024, 17:37
ЦСКА вышел на шестое место в Западной конференции
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Московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла 24 февраля в Нижнем Новгороде. В составе московского клуба отличились нападающий Максим Соркин и защитник Егор Брюто, сообщили в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.

«Рад, что удалось забить. Запомню этот день надолго», - сказал Брюто У нижегородцев шайбу в ворота соперника забросил нападающий Бобби Линч.

Для «Торпедо» проигрыш стал шестым подряд. Команда опустилась на седьмую строчку в Западной конференции, а ЦСКА поднялся на шестую.

Ранее канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Летом 2023 года хоккеист перешел в петербургский клуб, до этого спортсмен играл в «Металлурге» и ЦСКА.

ЦСКА Спортсмены Хоккей
23 февраля 2024, 20:31
Эстонских хоккеистов, поехавших на «Игры будущего» в Россию, лишили лицензий
Freepik
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Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий своих игроков, которые участвуют в проходящих в России «Играх будущего». Об этом сообщило издание Delfi.

В составе эстонской команды Baltic Select выступают трое граждан этой страны - Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов.

Соревнования проходят в формате фиджитал-хоккей, в рамках которого участники состязаний сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом на реальной ледовой площадке выявляют сильнейших в игре «три на три».

Ранее Латвийская федерация хоккея также заявила о введении санкций против своих граждан, поехавших на турнир.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.

Хоккей Россия Эстония «Игры будущего»
23 февраля 2024, 19:43
«Балтика» разгромила «Динамо» на тренировочном сборе в Турции
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Московский футбольный клуб «Динамо» уступил калининградской «Балтике» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом в 3:0.

В команде победителей отличились Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский и Джоэль Фамейе. Это был предпоследний товарищеский матч в рамках сборов.

В заключительной встрече «Динамо» сразится с ЦСКА. Матч состоится 24 февраля.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 32 очка. «Балтика» с 13 баллами оказалась на последней, 15-й строчке.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что национальная сборная России проведет в столице товарищеский матч с командой Парагвая. Мероприятие запланировали на 25 марта. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Московский «Спартак» 11 февраля одержал победу над сборной мира в финальном матче Кубка легенд. Игра завершилась со счетом 7:5.

Турция ФК Динамо Футбол Россия

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