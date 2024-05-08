«Его профессионализм вдохновлял». Смерть Егора Кашина назвали огромной утратой

По мнению Левана, смерть Кашина стала огромной утратой для всей футбольной школы и русского футбола.

«С трудом подбираю слова, чтобы выразить свою скорбь по поводу ухода из жизни Егора», - признался он.

Леван подчеркнул, что Кашин был для него не просто коллегой, но и настоящим другом, человеком, преданным своему делу и футболу всей душой.

«Вспоминаю, как он всегда приходил на тренировки задолго до их начала, расставляя барьеры конусы фишки на Петровском манеже. Его профессионализм и преданность делу вдохновляли всех нас», - добавил собеседник 360.ru.

Он также принес глубокие соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Кашина «В этот трудный час мои мысли с Вами и со всеми, кто знал и любил Егора Максимовича», - добавил Леван.

Кашин работал с ребятами из команды U-9, уточнили в академии «Динамо». Представители организации также выразили искренние соболезнования родным и близким тренера.

«Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», - заключили в пресс-службе.