«Эдмонтон» разнес «Флориду» в финальном матче Кубка Стэнли
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Вратарь Сергей Бобровский отразил лишь 11 из 16 бросков. Во втором периоде россиянина заменили на американца Энтони Столарца, сообщила Lenta.ru.
Уже за первые 15 минут игры матча «Нефтяники» забросили три шайбы. Отличились Маттиас Янмарк, Адам Хендрик и Дилан Холлоуэй. Автором единственного гола в составе «Флориды» стал россиянин Владимир Тарасенко.
Во втором периоде в ворота голкипера Сергея Бобровского забросили Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Райан Нюджент-Хопкинс. За одну игру россиянин пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих матчах.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Флориды». Клубу осталось одержать одну победу, чтобы стать обладателями заветного Кубка Стэнли.
В мае прошлого года Сергей Бобровский установил рекорд клуба «Флорида Пантерз» по количеству отраженных бросков. Россиянин отразил 61 из 63 бросков по воротам. Это позволило ему побить рекорд Джона Ванбисбрука.