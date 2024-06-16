«Эдмонтон» разнес «Флориду» в финальном матче Кубка Стэнли

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Уже за первые 15 минут игры матча «Нефтяники» забросили три шайбы. Отличились Маттиас Янмарк, Адам Хендрик и Дилан Холлоуэй. Автором единственного гола в составе «Флориды» стал россиянин Владимир Тарасенко.

Во втором периоде в ворота голкипера Сергея Бобровского забросили Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Райан Нюджент-Хопкинс. За одну игру россиянин пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих матчах.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Флориды». Клубу осталось одержать одну победу, чтобы стать обладателями заветного Кубка Стэнли.

В мае прошлого года Сергей Бобровский установил рекорд клуба «Флорида Пантерз» по количеству отраженных бросков. Россиянин отразил 61 из 63 бросков по воротам. Это позволило ему побить рекорд Джона Ванбисбрука.