Дзюба рассказал, при каких условиях прекратит байкот СМИ

«Что нужно, чтобы отменить бойкот прессе? Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы. Пока вы не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас», - заявил спортсмен.

Ранее футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев начали драку после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Во время игры первый накричал на второго из-за допущенных ошибок. Пиняев ответил Дзюбе, что тот ходит пешком по полю. После встречи нападающий «наехал» на форварда, спортсмены стали драться, их с трудом удалось разнять.

Как заявил журналист Иван Карпов, о случившемся узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Руководитель заявил, что тренер команды Михаил Галактионов не контролирует обстановку в раздевалке.