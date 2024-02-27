27 февраля 2024, 23:30

Дзюба не смог придумать вопрос для Путина

РИА «Новости»
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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что не знает о чем спросить президента России Владимира Путина. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что никогда не задумывался над такой проблемой.

Спортсмен подчеркнул, что специально придумывать что-то перед встречей с главой государства точно не станет.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу», - привело слова футболиста РИА «Новости».

Футболист Артем Дзюба давно известен своей привычкой игнорировать журналистов. В конце 2023 года он заявил, что откажется от бойкота сотрудников СМИ , когда они начнут задавать ему нормальные и профессиональные вопросы.

Спортсмен подчеркнул, что уважение должно быть взаимным, тогда может возникнуть хорошая беседа или хороший комментарий, за которым охотятся журналисты.

Единственный раз Дзюба встречался с президентом России в составе сборной после чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до полуфинала. Глава государства пригласил футболистов и тренеров в Кремль для вручения государственных наград.

После церемонии президент пообщался с гостями. Артем Дзюба выступил тогда с неожиданным заявлением, предложив Путину «сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы ». Президент не растерялся и ответил, что на самом деле ему придется отказаться от кимоно и от горных лыж. Российский лидер подчеркнул, что в отличие от профессиональных атлетов он остается физкультурником, которым позволено заниматься любым видом спорта.

Спортсмены Футбол Артем Дзюба Владимир Путин
26 февраля 2024, 20:13
Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде
РИА «Новости»
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Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.

Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх. Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то будут приняты «взвешенные решения».

Спортсмены Россия Владимир Путин Франция Олимпийские игры в Париже — 2024
25 февраля 2024, 22:34
«Ливерпуль» победил «Челси» и в 10-й раз в истории завоевал Кубок лиги
Freepik
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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и закончилась со счетом 1:0.

Основное время встречи истекло до победного гола. Защитник Вирджил ван Дейк отличился на 118 минуте и принес победу «Ливерпулю», который уже в 10-й раз завоевал Кубок лиги и стал рекордсменом турнира.

До этого команда присвоила этот титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах.

Ранее стало известно, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уйдет с поста после окончания сезона. По словам спортсмена, он любит абсолютно все в этом клубе: болельщиков, команду и персонал. Однако решение об уходе все равно пришлось принять, потому что у 56-летнего тренера стала заканчиваться энергия.

Как рассказали на сайте Footmercato, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

Лондон Спортсмены
25 февраля 2024, 21:02
Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон
Global Look Press
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws , его избранница - рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.

«Моя любовь», - прокомментировал ролик Промес.

Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.

Квинси Промес - 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.

Спортсмены Суд Спартак Отношения Футбол
25 февраля 2024, 20:29
«Динамо» стало обладателем Кубка Континента КХЛ
Pxhere
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Московское «Динамо» стало обладателем Кубка континента КХЛ после победы в регулярном чемпионате лиги. Бело-голубые возглавили турнирную таблицу, когда СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар».

Из-за поражения петербуржцев от «Куньлуня» со счетом 2:3 столичная команда досрочно завоевала первое место в общей таблице. На счету «Динамо» - 96 очков в 67 матчах, а у СКА в результате всех 68 проведенных игр - 95 баллов.

«Последний раз этот трофей динамовцы завоевывали ровно 10 лет назад», - сообщили в Telegram-канале клуба.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Победители набрали 82 очка в 68 матчах и заняли пятое место в турнирной таблице.

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