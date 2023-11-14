Дзюба и Пиняев устроили драку после матча со «Спартаком»
Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев устроили потасовку после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Во время встречи Дзюба высказал Пиняеву претензии из-за допущенных ошибок. Тот в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю пешком. После игры нападающий «Локомотива» в раздевалке «наехал» на молодого форварда, затем развязалась драка. Футболистов с трудом разняли.
Карпов сообщил, что о потасовке узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Тот заявил, что главный тренер команды Михаил Галактионов не контролируют атмосферу в раздевалке. Уточняется, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым исчерпали в тот же день.
В августе футбольного судью из Камеруна избили прямо на поле во время матча в Челябинске. Игрок несколько раз ударил арбитра из-за двух желтых карточек.