Дзюба и Пиняев устроили драку после матча со «Спартаком»

Во время встречи Дзюба высказал Пиняеву претензии из-за допущенных ошибок. Тот в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю пешком. После игры нападающий «Локомотива» в раздевалке «наехал» на молодого форварда, затем развязалась драка. Футболистов с трудом разняли.

Карпов сообщил, что о потасовке узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Тот заявил, что главный тренер команды Михаил Галактионов не контролируют атмосферу в раздевалке. Уточняется, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым исчерпали в тот же день.

В августе футбольного судью из Камеруна избили прямо на поле во время матча в Челябинске. Игрок несколько раз ударил арбитра из-за двух желтых карточек.