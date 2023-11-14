14 ноября 2023, 15:41

Дзюба и Пиняев устроили драку после матча со «Спартаком»

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Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев устроили потасовку после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Во время встречи Дзюба высказал Пиняеву претензии из-за допущенных ошибок. Тот в ответ заявил, что Дзюба ходит по полю пешком. После игры нападающий «Локомотива» в раздевалке «наехал» на молодого форварда, затем развязалась драка. Футболистов с трудом разняли.

Карпов сообщил, что о потасовке узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Тот заявил, что главный тренер команды Михаил Галактионов не контролируют атмосферу в раздевалке. Уточняется, что конфликт между Дзюбой и Пиняевым исчерпали в тот же день.

В августе футбольного судью из Камеруна избили прямо на поле во время матча в Челябинске. Игрок несколько раз ударил арбитра из-за двух желтых карточек.

Драки Футбол ФК Локомотив Артем Дзюба
14 ноября 2023, 15:11
Путин пригласил зарубежных спортсменов на «Игры будущего» в Казань
Unsplash
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На площадке международной выставки-форума «Россия» отметят «100 дней до Игр будущего». Президент Владимир Путин записал видеообращение к участникам встречи и пригласил спортсменов на турнир. Ролик опубликовали на сайте Кремля.

До открытия первых «Игр будущего» осталось 100 дней. Президент назвал его большим, насыщенным и уникальным спортивным праздником. Он пригласил участников из разных стран приехать в 2024 году в Казань и убедиться в этом.

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», - сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что многообразие, в том числе в спорте, России имеет для страны большую ценность. По его словам, спорт - это не только соревнования, но и воплощение справедливости, гуманизма и равноправия. Президент заявил, что в «Играх будущего» примут участие представители 50 государств, и турнир вызовет отклик у многих людей.

«100 дней до Игр будущего» отметят на международной выставке-форуме «Россия» , которая открылась на ВДНХ 4 ноября и завершится в апреле 2024 года. Свои стенды подготовили 89 регионов , министерства, корпорации и общественники.

Спортсмены Казань Россия Владимир Путин Выставка-форум «Россия»
14 ноября 2023, 14:44
Эритрея не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026 из-за риска побега футболистов
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Национальная команда Эритреи не будет участвовать в отборе к чемпионату мира — 2026 из-за опасений, что футболисты сборной не вернутся в страну. Об этом сообщила газета The Guardian.

Национальная команда Эритреи не будет участвовать в отборе к чемпионату мира - 2026 из-за опасений, что футболисты сборной не вернутся в страну. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы спортсмены не смогли попросить политического убежища во время поездок за рубеж. В Национальной федерации футбола Эритреи (ENFF) ситуацию комментировать не стали.

С 2009 года более 60 игроков воспользовались выступлениями за сборную, ушли из команды и попросили политическое убежище во время посещения других стран. Также семь футболистов мужской сборной пропали в Уганде после того, как помогли команде выйти в финал Кубка КЕСАФА в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдут в шести разных странах. В качестве основных хозяев турнира выступят Испания, Марокко и Португалия.

Спортсмены Африка Футбол
14 ноября 2023, 14:32
ОКР раскритиковал критерии допуска российских гимнастов до соревнований под эгидой FIG
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Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) — «ода сегрегации». Такое заявление сделали в Олимпийском комитете России. Его опубликовали в Telegram-канале ОКР.

«Вот FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации», - указали в Олимпийском комитете России.

По данным ОКР, в новых критериях говорится о полной нейтрализации цветовой гаммы спортивных костюмов и инвентаря. Гимнастам и гимнасткам предлагают выступать в однотонной экипировке. В ОКР подчеркнули, что политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку поразили все морально-этические нормы.

А рекомендации Международного олимпийского комитета побудили разные мировые спортивные федерации «соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов». Отдельные представители пользуются положением, чтобы обеспечить преимущество своим спортсменам.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рекомендовал соотечественникам уезжать из страны. По его мнению, только так в нынешних условиях российские спортсмены смогут достичь результатов.

Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) - «ода сегрегации». Такое заявление сделали в Олимпийском комитете России. Его опубликовали в Telegram-канале ОКР.

Спортсмены Международный олимпийский комитет
14 ноября 2023, 06:20
Лучшие теннисисты России Медведев и Рублев сразились в Турине
РИА «Новости»
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В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Турине прошел матч группового этапа Итогового чемпионата ATP - 2023. Чемпион US Open - 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятую ракетку мира Андрея Рублева, сообщил «Чемпионат».

В Италии прошли матчи первого тура в Красной группе. Кроме Даниила Медведева и Андрея Рублева в нее вошли испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Встреча российских теннисистов длилась один час 31 минуту, первый сет - 55 минут. Даниил Медведев лидировал, первая партия окончилась со счетом 6:4, вторая - 6:2.

Победитель вместе с Александром Зверевым вышли в лидеры Красной группы. Следующими 14 ноября пройдут матчи второго тура Зеленой группы. Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Хольгер Руне - со Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев занял первое место рейтинга ценности персональных брендов российских спортсменов. Второе место за фигуристкой Александрой Трусовой.

Италия Спортсмены Теннис Даниил Медведев

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