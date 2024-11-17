Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC

Бой состоялся в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке и продлился три раунда. В последнем Миочич оказался в канвасе после удара соперника ногой с разворота. Джонс принялся его добивать, и судья остановил бой после нокаута.

Победитель пожал руку и передал свой пояс избранному президенту США Дональду Трампу, а также отпраздновал победу фирменным танцем республиканца. Джонс впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

После поединка Джонс рассказал, что Миочич проявил стойкость и шел вперед, несмотря на жесткие удары.

«Когда доводишь такие удары, а человек просто дальше прет, это обескураживает. Но кик в корпус… ты его почувствуешь, каким бы стойким ты ни был», - рассказал спортсмен.

Ранее легендарный боксер Майк Тайсон проиграл бой в Арлингтоне. Блогер Джейк Пол одержал над ним победу со счетом 79-73.