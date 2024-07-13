13 июля 2024, 13:58

Джокович выбесил зрителей Уимблдона жестом после победного матча

Global Look Press
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику — теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику - теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Авторы статьи уточнили, что Джокович выиграл в полуфинале и продемонстрировал свой фирменный прием - «сыграл» на воображаемой скрипке. Зрителям жест не понравился.

Теннисист пояснил, что его своеобразное празднование посвящено дочери, которая уже шесть месяцев занимается игрой на этом музыкальном инструменте.

Весной в Риме Новаку Джоковичу после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» попали бутылкой по голове. Кто-то из зрителей запустил емкость, когда спортсмен раздавал автографы.

Спортсмены Сербия Теннис
13 июля 2024, 02:26
Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по боксу версии WBA
РИА «Новости»
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Россиянин Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он победил китайца Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.

Гаджимагомедов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде в 12-раундовом титульном поединке. Россиянин сумел воспользоваться ошибками в защите китайского боксера и наносил много точных ударов. Чжан Чжаосинь оставался на ногах, хоть и терял силы.

В четвертом раунде судья остановил поединок, так как китаец пропустил очень много ударов. На счету россиянина уже четыре победы, три из них нокаутом, и ни одного поражения. На ринге Гаджимагомедов с декабря 2021 года, ему 27 лет.

В начале июня российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. За свою карьеру Бивол одержал 23 победы и ни одного поражения.

Спортсмены Бокс Россия Китай
12 июля 2024, 19:52
Медведев покрыл матом судью в матче с Алькарасом на Уимблдоне
Global Look Press
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Теннисист Даниил Медведев встретился в полуфинальном матче Уимблдона с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В конце первого сета российский спортсмен, не согласившись с решением судьи на вышке, выругался матом и получил предупреждение, сообщили журналисты Express.

По данным издания, в концовке победного первого сета, когда счет был 5:3, Медведев побежал на укороченный удар и едва дотянулся до мяча.

Алькарас продолжил матч после удара первой ракетки России, однако судья Ева Асдераки-Мур не засчитала удар Медведева, объявив, что был двойной отскок.

Россиянин разозлился и ответил нецензурной бранью. После этого Асдераки-Мур, посовещавшись с супервайзером и другим судьей, заявила о нарушении правил россиянином и вынесла ему предупреждение.

Ранее Даниилу Медведеву удалось обыграть первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Они провели на теннисном корте четыре часа.

Спортсмены Теннис Даниил Медведев
11 июля 2024, 17:46
The Killers прервали концерт, чтобы досмотреть матч сборной Англии по футболу
Global Look Press
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Американская рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями посмотреть концовку полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщило издание The Rolling Stone.

Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Зрители встретили победу бурными овациями, а музыканты исполнили свой хит «Mr. Brightside».

Сборная Англия обыграла команду из Нидерландов со счетом 2:1 благодаря голам Гарри Кейна и Олли Уоткинса. В финале Евро-2024 они сыграют с испанцами.

Писатель Платон Беседин сравнил игроков сборной Англии с ранеными в сражении под Балаклавой британскими солдатами. Он порассуждал, кто может стать победителем чемпионата.

Лондон Англия Концерты Футбол Европа Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
11 июля 2024, 17:24
Умер бывший хоккеист и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко
Global Look Press
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Тренер по развитию новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко скоропостижно умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тарасенко родился 11 сентября 1968 года в Новосибирске. Воспитанник местной «Сибири». Наибольшую известность получил благодаря выступлениям за ярославское «Торпедо» (ныне - «Локомотив») и тольяттинскую «Ладу». Вернувшись в родную команду, помог ей выйти в Суперлигу.

С 2008 года бессменно входил в тренерский штаб «Сибири», в том числе некоторое время был ее главным тренером.

Его сын - Владимир Тарасенко - тоже стал хоккеистом, дважды выигрывал Кубок Стэнли, становился чемпионом мира в составе молодежной сборной России.

Клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.

Хоккей Сибирь

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