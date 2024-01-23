Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open

Спортсмены провели на корте три часа 45 минут. Джокович обыграл Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Это уже 33-я победа кряду сербского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии. Джокович сравнялся с представительницей Югославии и США Моникой Селеш, которая является рекордсменкой.

В матче за выход в финал сербский спортсмен сразится с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема, а также 10-кратным и действующим чемпионом Australian Open.

Джокович 14 января вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он обыграл хорвата Дино Призмича в четырех сетах со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.