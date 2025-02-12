12 февраля 2025, 03:09

«Двумя ногами в голову». Акинфеев рассказал о драке с китайцами

РИА «Новости»
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Вратарь Игорь Акинфеев рассказал о китайских футболистах, устраивающих потасовки на поле. Капитан ЦСКА вспомнил свою первую стычку с игроками из Китая. Его слова привела пресс-служба армейского клуба.

«Первая моя драка состоялась с ними в Москве. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. <…> Они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», - отметил Акинфеев.

По словам российского вратаря, на сборах были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовками. Последняя игра также не обошлась без драки, поэтому Акинфеев предпочел держался подальше, чтобы «не получить приемчик\".

В пятницу, 7 февраля, ЦСКА играл с китайским «Циндао Вест Кост». Товарищеский матч закончился со счетом 2:1. По ходу игры между футболистами произошла потасовка.

Ранее стало известно, что руководство ЦСКА отказалось продавать бразильского защитника Виллиана Рошу в итальянский клуб «Верона».

ЦСКА Драки Китай Игорь Акинфеев Москва
10 февраля 2025, 23:20
Навка выступила за создание однополых дуэтов в фигурном катании
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оказалась не против выступлений однополых пар в фигурном катании, если они не выглядят вызывающе. Об этом спортсменка рассказала РИА «Новости».

«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы», - отметила она.

При этом Навка напомнила, что парные выступления мужчин можно увидеть в спортивной гимнастике и акробатике. Она считает такие номера уместными, если акробатические элементы выполняются зрелищно и интересно.

Федерация фигурного катания Канады с 2022 года разрешает однополым танцевальным дуэтам выступать на соревнованиях страны. После таких нововведений спортсменов стали называть «фигурист А и фигурист Б».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала это событие «страшной глупостью» и порадовалась тому, что не живет в Канаде.

Спортсмены Фигурное катание Канада
09 февраля 2025, 12:28
Российская Team Spirit обыграла украинцев и стала финалистом турнира по CS2
Global Look Press
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Команда россиян Team Spirit обыграла украинскую NaVi в полуфинале международного турнира по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters 2025. Состязание прошло в польском Катовице.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе Team Spirit выступили Борис Воробьев (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (shiro) и Мирослав Плахотя (zont1x).

В финале Team Spirit сразится с французской командой Team Vitality. По данным РИА «Новости» , призовой фонд составил один миллион долларов. Победитель заработает 400 тысяч долларов, а команда, занявшая второе место - 180 тысяч долларов.

В июне 2024 года Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по CS2. В гранд-финале россияне обыграли украинцев со счетом 3:1. Призовой фонд составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Команда Team Spirit Киберспорт
06 февраля 2025, 10:35
«Опять пишут, что я в коме». Чемпионка Мастеркова опровергла новые слухи о себе
РИА «Новости»
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации. В Telegram-канале она опубликовала видеосообщение, в котором заявила, что находится дома.

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - заявила Мастеркова.

Олимпийская чемпионка отметила, что из-за ложной информации за нее начали беспокоиться друзья. Одна из подруг позвонила и спросила, что случилось. При этом неясно, откуда именно пошли слухи. Вчера спортсменка веселилась на празднике и ела мороженное.

«Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже!» - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мастеркову якобы срочно госпитализировали с агрессивной формой злокачественной опухолью мозга.

Спортсмены Болезни
05 февраля 2025, 08:22
Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 16 голов
Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 878-й гол в НХЛ. Он отметился заброшенной шайбой на 60-й минуте в домашнем матче против нынешнего обладателя Кубка лиги Стэнли «Флориды».

Победителем в этом противостоянии вышел «Вашингтон». Помимо Овечкина шайбы забросили Эндрю Манджапане на 15-й минуте, Том Уилсон на 22-й, Ларс Эллер на 43-й, Ник Дауд на 47-й и Алексей Протас на 59-й.

В этой игре Овечкин оформил свой 878-й гол. Спортсмен занимает второе место по этому показателю, на первом - канадский форвард Уэйну Гретцки, который забил 894 шайбы.

Ранее Александр Овечкин пригласил воспитанницу воскресенской спортивной школы 15-летнюю Марию Кундашкину на турнир Ovi Cup. Это случилось после того, как молодая спортсменка прислала хоккеисту видеосообщение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.

НХЛ Спортсмены Школы Вашингтон Флорида Александр Овечкин

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