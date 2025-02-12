«Двумя ногами в голову». Акинфеев рассказал о драке с китайцами

«Первая моя драка состоялась с ними в Москве. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. <…> Они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», - отметил Акинфеев.

По словам российского вратаря, на сборах были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовками. Последняя игра также не обошлась без драки, поэтому Акинфеев предпочел держался подальше, чтобы «не получить приемчик\".

В пятницу, 7 февраля, ЦСКА играл с китайским «Циндао Вест Кост». Товарищеский матч закончился со счетом 2:1. По ходу игры между футболистами произошла потасовка.

Ранее стало известно, что руководство ЦСКА отказалось продавать бразильского защитника Виллиана Рошу в итальянский клуб «Верона».