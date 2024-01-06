06 января 2024, 13:11

Двукратный чемпион мира по футболу Марио Загалло умер в 92 года

Global Look Press
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Получивший два кубка мира по футболу в качестве игрока и еще два как тренер бразильский футболист Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет. Информацию об этом опубликовали на его официальной странице в Instagram*.

О причинах смерти известного спортсмена авторы поста не сообщили.

«С огромным сожалением сообщаем о кончине нашего вечного четырехкратного чемпиона мира Марио Хорхе Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал и великий человек. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений», - отметили в публикации.

Загалло стал единственным бразильским футболистом, который принимал участие в четырех из пяти выигранных сборной страны чемпионатов мира. Два титула он завоевал в качестве игрока, еще два - в должности тренера.

На свой первый чемпионат мира Загалло попал в 1958 году. Он стал дублером Пеле. Из-за травмы легендарный футболист не смог выйти на поле. Но его сменщик показал, что играет ничуть не хуже. На следующем чемпионате Загалло снова привел сборную Бразилии к победе.

Болельщикам Загалло запомнился как один из самых харизматичных и суеверных игроков бразильского футбола. Спортсмен испытывал большую любовь к номеру 13 и везде искал эти заветные цифры.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес объявил официальный семидневный траур в связи со смертью футболиста. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

«Бразильский футбол оплакивает смерть своей величайшей легенды - Марио Хорхе Лобо Загалло. Мы выражаем солидарность семье и болельщикам», - отметили в сообщении.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.

Спортсмены Футбол
06 января 2024, 07:34
Голы троих россиян помогли «Каролине» победить «Вашингтон» в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Каролины» обыграли «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Харрикейнз» голами отметились россияне Василий Пономарев, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, однако отличиться голом не сумел.

Для хоккеиста «Каролины» Орлова матч с «Вашингтоном» стал первым после обмена в «Бостон» в 2023 году. Зрители тепло приветствовали игрока перед встречей, а клуб показал нарезку лучших игровых моментов в его честь.

Столичный клуб расположился на 11-м месте в Восточной конференции с 42 очками, а «Каролина» занимает четвертую позицию с 48 очками.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
05 января 2024, 22:31
Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, сколько денег ему хватит на месяц
РИА «Новости»
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь. Например, в Санкт-Петербурге спортсмену достаточно и 50 тысяч рублей, не считая оплаты квартиры, привело его слова издание Life.

«Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без - 50 тысяч рублей в Петербурге, а если так, то 100. Дома - в Череповце - меньше хватит, 30 тысяч», - сказал 28-летний футболист.

До «Зенита» Сергеев играл в самарском клубе «Крылья Совета», а до этого - в «Торпедо», «Тамбове» и «Строгино». В последнем сезоне футболист, которого оценивают в шесть миллионов евро, сыграл в составе петербургского клуба 23 матча, забил 10 голов и дал три результативные передачи.

Ранее бразильский футболист Роберт Ренан перешел из «Зенита» в «Интернасьонал». Его контракт действует до конца сезона 2024 года.

Чемпион России в составе «Зенита» Владислав Радимов охарактеризовал игрока «Спартака» Александра Соболева словом из популярного сериала «Слово пацана». По словам Радимова, игра Соболева напоминает по манере «чушпана».

Санкт-Петербург Спортсмены Футбол Россия Деньги
05 января 2024, 22:21
Российского теннисиста отстранили на 4 года за отказ от сдачи теста на допинг
РИА «Новости»
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Бывшего лидера мирового рейтинга среди теннисистов одиночного разряда Владислава Иванова дисквалифицировали на четыре года после его отказа сдать анализ на допинг. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

По данным организации, речь идет о случае на турнире в Марокко, который прошел 14 сентября 2022 года. Иванова заранее предупредили о необходимости сдать биоматериал для проверки на допинг. Спортсмен сначала отказался это сделать и вышел из соревнований, но после вернулся и согласился пройти допинг-тест. Но уже было поздно, теннисисту предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы.

Спортсмен запросил провести слушания в независимом трибунале. Заседание прошло в ноябре 2023 года. Коллегия решила, что поведение россиянина нарушило статьи теннисной антидопинговой программы. В качестве наказания Иванова дисквалифицировали на четыре года и обнулили его результаты турнира в Марокко.

Комиссия подчеркнула, что игрок получил информацию об антидопинговом процессе и предоставил пробу двумя неделями ранее, следовательно, должен был быть осведомлен о правилах.

Дисквалификация вступила в силу 21 декабря 2023 года и продолжит действовать до полуночи 20 декабря 2027 года.

Спортсмены Допинг Россия Теннис
05 января 2024, 08:03
Сейвы голкипера Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

В составе победителей в основное время шайбы в ворота противника забросили Натан Маккиннон, Микко Рантанен, дубль оформил Джонатан Друен. Победный буллит на свой счет записал Маккиннон.

У «Далласа» отличился россиянин Евгений Дадонов, Джо Павелски, дубль оформил Тайлер Сегин. Победа «Колорадо» стала возможной благодаря сейвам вратаря Александра Георгиева, отразившего 28 бросков по воротам из 32.

Накануне клуб форварда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче. Два очка, заработанные россиянином, не спасли команду от поражения.

НХЛ Хоккей

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