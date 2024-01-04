04 января 2024, 08:03

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет две результативные передачи. Всего 38-летний нападающий в текущем сезоне набрал 24 очка (8 голов+16 передач).

Его соотечественник, форвард Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и голевым пасом, он стал третьей звездой матча.

«Вашингтон» после 36 проведенных матчей идет на девятом месте Восточной конференции и на данный момент не попадает в зону плей-офф.

Овечкин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в НХЛ. В его активе 830 заброшенных шайб , тогда как Гретцки за карьеру 894 гола в заокеанской лиге.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
04 января 2024, 03:32
Дизайнер Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной
РИА «Новости»
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Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева рассказала о финансовом конфликте с фигуристкой Аленой Косторной. Об этом она написала в Instagram*.

Чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в женском одиночном катании не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их.

Куклычева опубликовала скриншот переписки с Косторной, где попросила ее оплатить костюмы и вернуть некоторые из них вместе с аксессуарами. Ответа от фигуристки в переписке не было.

Ранее фигуристка Евгения Медведева высмеяла слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что девушка «рыдала от счастья», когда заняла второе место на Олимпийских играх в 2018 году.

Первое место на тех соревнованиях заняла Алина Загитова, которая после слов Медведевой иронично ответила, что «кто-то еще в 2018 году» , хотя на дворе уже 2024-й. Пока коллеги переругиваются друг с другом, фигуристка Камила Валиева получает комплименты от американского актера Алека Болдуина.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Фигурное катание Россия Актеры Алина Загитова Камила Валиева
04 января 2024, 00:38
FIDE не накажет Дуду за отказ от рукопожатия с российским шахматистом
РИА «Новости»
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Международная федерация шахмат (FIDE) не наложит санкции на польского шахматиста Яна-Кщиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину, так как это не является нарушением правил. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе федерации отметили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов. При этом, если Хисматуллин подаст жалобу на поведение Дуды, то ее рассмотрит комиссия по этике. Последняя является независимым органом, поэтому вправе наложить санкции на польского спортсмена, отказавшего пожать руку сопернику.

Напомним, матч между Дудой и Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия , но россиянин не стал подавать жалобу.

Официально о причинах такого решения Дуды не сообщили. При этом польские СМИ объясняли это тем, что представитель Башкирии вместе со своим другом и коллегой Сергеем Карякиным является активным сторонником специальной военной операции.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу, состоявшийся в Самарканде. Она лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Второе место заняла Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, третье - китаянка Чжу Цзиньэр.

Спортсмены Санкции Россия Польша
03 января 2024, 12:13
Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира
Global Look Press
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Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Андреас Пападопулос.

Турнир прошел в Узбекистане с 26 по 30 декабря, однако о ситуации стало известно только после публикации Пападопулоса.

На опубликованных кадрах видно, что Хисматуллин перед встречей первым протянул руку оппоненту, но Дуда жестом дал понять, что не станет отвечать на знак приветствия.

По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Встреча между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала своим шахматистам не пожимать руку соперникам из России во время матчей на международных соревнованиях.

Также спортсменам посоветовали не совершать любые дружеские действия в адрес россиян, которые способны навредить имиджу страны.

Спортсмены Россия Польша
03 января 2024, 08:07
Форвард Кучеров заработал два очка в матче «Тампы» против «Виннипег»
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» со счетом 4:2. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

На счету россиянина гол на 60-й минуте и результативный пас Стивену Стэмкосу, который и забросил шайбу в ворота противника. В активе Кучерова 63 очка в 38 матчах, из них 27 - голов. Форвард является лучшим бомбардиром текущего сезона в НХЛ.

В команде победителей авторами шайб стали Нил Пионк, Алекс Иафалло, Николай Элерс и Морган Бэррон. В составе «Виннипега» три очка заработал россиянин Владислав Наместников, сделав результативные пасы.

Ранее Кучеров и вратарь «Тампы» Андрей Василевский блистали в матче против «Питтсбурга». Форвард набрал два очка, а голкипер отразил 23 удара по воротам из 24.

НХЛ

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