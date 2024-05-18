Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду по окончании текущего сезона, сообщила пресс-служба красно-белых. Футболист провел более 200 матчей за команду и выиграл с ней чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

«Первый российский игрок „Спартака“, выигравший все три национальных трофея», - так отозвались в пресс-службе о многолетнем капитане команды, сыгравшем 214 матчей в красно-белой футболке.

Джикию поблагодарили за внесенный в историю клуба вклад и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Последние несколько месяцев Георгий Джикия редко попадал в основной состав. Бывший наставник красно-белых, испанец Гильермо Абаскаль перестал доверять капитану центр защиты команды, выпуская чаще серба Срджана Бабича, парагвайца Алексиса Дуарте и россиянина Никиту Чернова.

В середине апреля руководство «Спартака» расторгло договор с Абаскалем , и временно исполняющим обязанности наставника команды назначили ассистента испанского специалиста Владимира Слишковича. Вечером 16 мая стало известно, что в начале нового сезона красно-белых возглавит Деян Станкович - легендарный футболист сборной Сербии и миланского «Интера». По мнению футбольного эксперта Бориса Рапопорта, с новым наставником «Спартаку» удастся добиться хороших результатов.

После 28 сыгранных туров москвичи занимают пятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков. Для «Спартака» сезон завершится матчами с казанским «Рубином» и «Оренбургом».