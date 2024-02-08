08 февраля 2024, 16:27

Допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА сочли невозможным

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил обсуждать допуск российских юниорских команд до соревнований, потому что это могло негативно отразиться на организации. Об этом заявил ее генеральный секретарь Теодор Теодоридис на конференции, сообщило «РИА Новости».

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры», - отметил он.

Теодоридис добавил, что решение о включении россиян было бы слишком «опасным» для УЕФА. По его мнению, допуск российских юниоров до турниров будет безумием со стороны организации.

«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», - заключил генеральный секретарь ассоциации.

Ранее бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин предположил, что Россия в будущем вернется в УЕФА и ФИФА. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах. Он объяснил, что РФС отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию именно по этой причине.

Спортсмены Футбол Россия
08 февраля 2024, 14:42
Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований
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Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на письмо.

Одним из инициаторов письма стал сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн. Он возглавляет Федерацию футбола Западной Азии. Также среди тех, кто направил письмо, числятся представители Палестины и Саудовской Аравии.

Обращение направили не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям, а также шести региональным конфедерациям. В этот список вошли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которую входит Израиль.

При этом израильская ассоциация футбола призвала всех мировых представителей не смешивать политику и спорт. Также израильская сторона пожелала удачи сборной Иордании в первом для нее финале Кубка Азии.

Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News , ссылаясь на письмо.

Израиль Футбол Конфликт Израиля и Палестины Азия Ближний Восток Палестина
08 февраля 2024, 05:44
Дедушка Валиевой не смог доказать покупку триметазидина
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объяснил свое недоверие к оправданию спортсменки насчет причины попадания в ее организм допинга. Решение опубликовали на сайте суда.

Как заявила сама Валиева, запрещенное вещество попало к ней из-за десерта, приготовленного дедушкой на разделочной доске. До готовки мужчина измельчал там свои лекарства.

CAS это объяснение не удовлетворило, потому что родственник фигуристки не предоставил доказательств ранней покупки препарата. У него не было чеков, рецептов или выписок с банковской карты.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Девушку дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее крови нашли триметазидин, его использование в спорте строго запрещено, так как потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше».

Допинг Суд Лекарства Правила Камила Валиева
07 февраля 2024, 22:22
Сборная Катара по футболу победила Иран и вышла в финал Кубка Азии
Pixabay
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Сборная Катара по футболу обыграла Иран в Кубке Азии и вышла в финал турнира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч между Катаром и Ираном, который проходил в Дохе рамках Кубка Азии, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В финале турнира победители сыграют против сборной Иордании 10 февраля. Катарцы являются действующими чемпионами, команда Иордании сыграет в финале впервые.

Ранее стало известно, что ФИФА определилась с местом проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Он пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

«Стадион „Нью-Йорк Нью-Джерси“ утвержден местом проведения финала чемпионата мира по футболу», - указала пресс-служба.

Арена, открытая в 2010 году, может вместить до 82,5 тысячи болельщиков. В ФИФА отметили, что на этом стадионе выступали многие знаменитые исполнители, включая Брюса Спрингстина, Бейонсе, Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Футбол Иран Катар Азия
07 февраля 2024, 19:54
Стало известно, что выявили в допинг-пробе Валиевой
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Валиева совершила нарушение антидопинговых правил из-за присутствия триметазидина (TMZ) в пробе, взятой у нее 25 декабря», - указано в документе.

Использование этого вещества в спорте запрещено, потому что оно потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше». Спортсменка утверждала, что триметазидин попал в организм случайно - вместе с едой. Девушка съела десерт, который приготовил ее дедушка на разделочной дочке, где измельчал свои таблетки, содержащие это вещество.

«Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами», - передали в суде.

Также указано, что спортсменка якобы принимала и другие препараты: гипоксен, L-карнитин и экдистерон. Эти три вещества, а также триметазидин будто бы являются «типичной фармакологической поддержкой» для спортсменов в России при тяжелых тренировочных нагрузках.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг. Однако Олимпийский комитет России собрался обжаловать лишение Валиевой наград.

Спортсмены Суд Правила Россия

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