Допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА сочли невозможным

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры», - отметил он.

Теодоридис добавил, что решение о включении россиян было бы слишком «опасным» для УЕФА. По его мнению, допуск российских юниоров до турниров будет безумием со стороны организации.

«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», - заключил генеральный секретарь ассоциации.

Ранее бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин предположил, что Россия в будущем вернется в УЕФА и ФИФА. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах. Он объяснил, что РФС отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию именно по этой причине.