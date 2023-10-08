Дмитрий Рябыкин возглавил ХК «Витязь»
Новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Витязь» стал Дмитрий Рябыкин. В пресс-службе подмосковной команды поприветствовали специалиста.
«Добро пожаловать в клуб», - отметили в «Витязе».
Пресс-служба опубликовала видео из раздевалки команды. Новый наставник уже познакомился с игроками.
Предыдущий наставник команды Александр Завьялов покинул должность в начале октября. Он работал там с мая 2023-го, и «Витязь» был его первым клубом, где он работал в качестве главного тренера. Руководство приняло отставку специалиста.
Команда идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ. Хоккеисты провели несколько неудачных игр. Одна из них завершилась разгромом - ЦСКА забросил в ворота подмосковного коллектива девять шайб.