30 января 2024, 13:09

Для России они — олимпийские чемпионы. Песков — о решениях ISU по сборной РФ

РИА «Новости»
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Российские спортсмены останутся олимпийскими чемпионами для своей родной страны, несмотря на решения CAS и Международного союза конькобежцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что принятые в отношении атлетов меры в Кремле считают несправедливыми, сообщило РИА «Новости».

«Мы с вами по возвращению из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», - подчеркнул Песков.

В Кремле, добавил он, не согласны с решением о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой и не принимают его. Вместе с тем, по словам Пескова, следует все равно продолжать работать со всеми спортивными структурами.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Причиной назвали нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года аннулировали.

За этим постановлением суда последовал шаг со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Он присудил российской команде третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на зимних ОИ в 2022 году.

Дмитрий Песков Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
30 января 2024, 12:57
Камилу Валиеву лишили золотой медали ЧЕ-2022
РИА «Новости»
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Коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) объявила российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Ее награды присудили другим спортсменам, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

CAS рассмотрел дело между Российским антидопинговым агентством, ISU, Всемирным антидопинговым агентством и Камилой Валиевой. Последняя, по мнению арбитража, нарушила антидопинговые правила. Фигуристку дисквалифицировали с соревнований , в том числе чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 года. Вслед за этим союз решил оставить ее без наград.

«Женское одиночное соревнование на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также все ее индивидуальные результаты и очки в короткой программе и соревнованиях произвольной программы будут аннулированы, что приведет к изменению рейтинга результатов командных соревнований », - объявила пресс-служба союза.

Камила Валиева потеряла четвертое место женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию того же года, уступив победу соотечественнице Анне Щербаковой. ISU поддержал вердикт CAS и заявил о контактах с Международным олимпийским комитетом по поводу исполнения решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным. Он заявил, что российская сторона с ним не согласна.

Спортсмены Фигурное катание Россия Камила Валиева
30 января 2024, 11:42
Российским фигуристам присудили третье место в командном турнире на ОИ-2022
РИА «Новости»
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Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским фигуристам третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд признал российскую фигуристку Камилу Валиевой виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года.

ISU аннулировал результаты Валиевой, что привело к изменению расстановки на итоговом подиуме в командном турнире на ОИ-2022. Первое место теперь у сборной США, вторая строчка у Японии, а тройку замкнула Россия. В составе российской команды Валиева стала обладательницей золотой медали командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы-2022 в женском одиночном катании. Согласно релизу ISU, теперь первое место на турнире теперь у россиянки Анны Щербаковой, второе у ее соотечественницы Александры Трусовой, а бронза досталась Луне Хендрикс из Бельгии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации Валиевой политизированным.

Фигурное катание
30 января 2024, 09:47
МОК обрадовался из-за окончания рассмотрения дела Валиевой в CAS
РИА «Новости»
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Международный олимпийский комитет поприветствовал окончание разбирательства в Спортивном арбитражном суде по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом представители МОК заявили в комментарии РИА «Новости».

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS внесло ясность в это дело», - указали в комитете.

Теперь, как добавили представители организации, участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ 2022 года в Пекине «наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали».

«МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения медалей», - заключили собеседники агентства.

Накануне, 29 января, CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывают с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу в день произвольной программы чемпионата РФ (25 декабря 2021 года). Однако об этом стало известно лишь 8 февраля 2022 года - после окончания командного турнира на ОИ в Пекине, где российская сборная с Валиевой в составе одержала победу. Результаты командного турнира не утверждали в свете разбирательств по делу спортсменки.

Камила Валиева
30 января 2024, 00:59
«Объявили войну». Олимпийский комитет России высказался о дисквалификации Валиевой
РИА «Новости»
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Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой — дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой - дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

«К сожалению, решение CAS - негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК», - заявили в ОКР.

Российские спортивные чиновники отметили, что Спортивный арбитражный суд так и не дал ответа на вопрос, почему допинг-пробы Валиевой были опубликованы лишь спустя полтора месяца после сдачи - как раз во время Олимпиады в Пекине, после победного командного выступления российских фигуристов. В ОКР заявили, что «российскому спорту объявлена война», а в ней «все средства хороши».

В Олимпийском комитете России добавили, что результат командных соревнований на Олимпиаде в Пекине не зависит от дела Валиевой и не подлежит пересмотру.

«ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», - заключили чиновники ОКР.

Ранее стало известно, как Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации спортсменки.

Спортсмены Фигурное катание Суд Россия Международный олимпийский комитет Камила Валиева

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