«Мы с вами по возвращению из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», - подчеркнул Песков.

В Кремле, добавил он, не согласны с решением о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой и не принимают его. Вместе с тем, по словам Пескова, следует все равно продолжать работать со всеми спортивными структурами.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Причиной назвали нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года аннулировали.

За этим постановлением суда последовал шаг со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Он присудил российской команде третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на зимних ОИ в 2022 году.