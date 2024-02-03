Дисквалификацию Валиевой решили оспорить в Федеральном суде Швейцарии

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«Моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. <…> Команда юристов изучает мотивировочное решение CAS, прежде чем принять решение о дальнейших действиях, среди которых оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», - сказал он.

Коллегия Спортивного арбитражного суда признала Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года. Также союз решил оставить россиянку без наград.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Пекине и четвертого места женских одиночных соревнований зимних Олимпийских игр того же года.

Олимпийский комитет России тоже сообщил о планах оспорить решение Международного союза конькобежцев по Камиле Валиевой.