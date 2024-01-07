«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ

«Динамо» уверенно провело первые два периода матча и обеспечило себе преимущество за счет двух шайб канадца Эрика О′Делла, но «Спартаку» удалось перевернуть ход игры в последнем отрезке.

Сначала разрыв сократил Павел Порядин, а за три минуты до конца основного времени счет сравнял Николай Голдобин.

Возвращение красно-белых позволило им вырвать у соперников один балл, однако их усилий не хватило для итоговой победы. Вскоре после начала овертайма точку в игре поставила шайба Седрика Пакетта.

Своей победой «Динамо» сравняли счет в личных встречах со «Спартаком» в этом сезоне: прошлое столичное дерби завершилось победой красно-белых, а игра запомнилась 15 забитыми шайбами.

По итогам встречи «Динамо» вышло на третье место Западной конференции: команда на одно очко отстает от «Спартака», но имеет игру в запасе. «Спартак» же проходит через трехматчевую проигрышную серию, хотя ранее команда возглавляла таблицу КХЛ.