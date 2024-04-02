«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал пути регионов Кубка России

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфии Флайерз» стал дебютным для российского вратаря Ивана Федотова. Его команда проиграла со счетом 3:4, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. В составе «Нью-Йорк Айлендерс» отличились Бо Хорват, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Брок Нельсон. От «Филадельфии Флайерз» забили шайбы Ноа Кейтс, Морган Фрост и Трэвис Санхайм. В результате гости выиграли в овертайме со счетом 3:4.

Иван Федотов вышел на лед в начале второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Вратарь пропустил две шайбы. Он стал 12-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ, и самым высоким вратарем в истории лиги. Его рост составил 2,02 метра.

Хоккеист перешел в «Филадельфия Флайерз» в марте после расторжения контракта с ЦСКА. Иван Федотов признался на брифинге, что последние два года стали для него особенно трудными.