02 апреля 2024, 20:40

«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал пути регионов Кубка России

Unsplash
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Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«СКА-Хабаровск» по техническим причинам провел домашнюю игру в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец». В составе победителей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев. В команде проигравших гол забил Альбек Гонгапшев.

Соперника московского клуба по первому этапу полуфинала Кубка России определят по результатам жеребьевки.

Накануне стало известно, что «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Игроки столичного клуба потерпели поражение из-за невнятного психологического состояния и неправильного настроя , заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Спортсмены ФК Динамо Футбол Россия
02 апреля 2024, 10:57
Россиянин Федотов впервые сыграл за «Филадельфию»
Global Look Press
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфии Флайерз» стал дебютным для российского вратаря Ивана Федотова. Его команда проиграла со счетом 3:4, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. В составе «Нью-Йорк Айлендерс» отличились Бо Хорват, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Брок Нельсон. От «Филадельфии Флайерз» забили шайбы Ноа Кейтс, Морган Фрост и Трэвис Санхайм. В результате гости выиграли в овертайме со счетом 3:4.

Иван Федотов вышел на лед в начале второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Вратарь пропустил две шайбы. Он стал 12-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ, и самым высоким вратарем в истории лиги. Его рост составил 2,02 метра.

Хоккеист перешел в «Филадельфия Флайерз» в марте после расторжения контракта с ЦСКА. Иван Федотов признался на брифинге, что последние два года стали для него особенно трудными.

НХЛ Спортсмены Хоккей
01 апреля 2024, 19:01
Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового
Freepik
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Сын бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового. Видео с эффектным взятием ворот появилось в Telegram-канале академии клуба.

Ранее Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA. По его мнению, это сохранило бы интерес к футболу у молодежи.

Команда «Спартак» U-12 встречалась на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева с ровесниками из «Виста Джуниор». Одиннадцатилетний футболист поразил ворота при счете 8:0 в пользу красно-белых. В итоге коллектив довел матч до победы со счетом 14:1.

Арсений Аршавин занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Спартак Футбол Россия Андрей Аршавин
01 апреля 2024, 18:56
Ротенберг останется главным тренером СКА в следующем сезоне
Freepik
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне команда будет готовиться к участию в Кубке Гагарина под руководством нынешнего тренера Романа Ротенберга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», - подчеркнул Медведев.

По его словам, атакующий стиль игры и костяк команды будут сохранены, некоторые позиции усилят новыми игроками. Глава совета директоров клуба добавил, что главное для команды - ее болельщики.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска уволил главного тренера Михаила Кравца после крупного поражения от ярославского «Локомотива».

Хоккей Россия
31 марта 2024, 08:58
Тим Цзю не смог защитить титул чемпиона по боксу по версии WBO
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Сын советского боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим в тяжелом поединке проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Поединок окончился со счетом 161-112, 112-116, 115-113. Цзю лишился титула чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч проходил в Лас-Вегасе. У 29-летнего Тима Цзю на профессиональном ринге 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

После боя с Себастьяном Фундорой он не сможет выйти на поединок против лидера рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) Теренса Кроуфорда. Вероятно, промоутеры боксера организуют матч-реванш.

В середине марта Тим Цзю выиграл временный пояс чемпиона WBO в категории до 69,9 килограмма. Он оказался сильнее представителя США Тони Харрисона.

США Спортсмены

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