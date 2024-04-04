04 апреля 2024, 17:42

«Динамично и зрелищно». Тренер Максимов рассказал о матчах «Чеховских медведей»

РИА «Новости»
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«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех» кубка России по гандболу. Это большой успех для подмосковной команды. Почетный гражданин Московской области, олимпийский чемпион, главный тренер гандбольного клуба Владимир Максимов рассказал Юлии Минаковской в интервью «360», в чем особенность этого вида спорта и почему он так зрелищен.

Команды играют в формате «шесть на шесть», рассказал Максимов, по одному вратарю с одной и с другой стороны.

«Системы защиты и нападения бывают разные. Кто больше забил, тот и выиграл. Но все идет очень быстро, ситуация на площадке постоянно меняется. <…> Контратака от одних ворот к другим идет две-три секунды. В это время 12 игроков из одного мета бегут защищать ворота в другое, а другие их атакуют. Это очень динамично и зрелищно», - поделился собеседник «360».

Есть, например, зоны для вратарей, куда полевые игроки не могут заступать - бросать мяч там можно только в прыжке.

Домашнее поле «Медведей» Во дворце спорта «Олимпийский» - на домашней арене «Чеховских медведей» - могут проходить соревнования самого высокого ранга. Например, именно там команда выиграла Кубок Европы.

Это необходимо для того, чтобы у всех детей, приходящих на занятия в спортивный зал был «свой уголок». На базе «Олимпийского» функционирует целая спортивная школа.

Кто кормит «Медведей»? Правительство Московской области делает многое для развития «Чеховских медведей». Как отметил Максимов, губернатор региона Андрей Воробьев всегда идет на встречу и помогает команде в разных вопросах. Однако, как подчеркнул тренер, команда бюджетная и спонсоров у нее нет.

«Медведи зимой впадают в спячку, поэтому кормить их надо не весь год. У них запасы есть. Но я надеюсь, что запасы наши увеличатся, и когда мы будем выходить из спячки, игроки не будут уходить из клуба», - отметил он.

Состав довольно стабильный. Уходят один-два спортсмена, например, в ЦСК.

«Приходит [в команду] молодежь, которой нужно вытирать носики», - с улыбкой отметил Максимов.

Но когда новые игроки уже могут молниеносно бросать мяч, они приносят команде победы.

Трибуны во время матчей у «Чеховских медведей» заполнены. У команды есть клуб болельщиков и собственная атрибутика: шапки, кепки, шарфы. Фанаты даже придумали кричалки про лучших игроков, поделился тренер.

Про игру: что за мяч и чем кидают Гандбол - это командная игра с мячом, который руками забрасывают в ворота соперника.

Медвежья спячка Правительство Московской области делает многое для развития «Чеховских медведей». Как отметил Максимов, губернатор Андрей Воробьев всегда идет навстречу и помогает клубу. Однако, как подчеркнул тренер, команда бюджетная и спонсоров у нее нет.

«Медведи зимой впадают в спячку, поэтому кормить их надо не весь год. У них запасы есть. Но я надеюсь, что запасы наши увеличатся, и, когда мы будем выходить из спячки, игроки не будут уходить из клуба», - отметил он.

Состав «Чеховских медведей» довольно стабильный. Уходят один-два спортсмена за сезон, например, в ЦСКА. Максимов откровенно признал, что там выше зарплаты.

«Приходит [в команду „Медведей“] молодежь, которой нужно вытирать носики», - с улыбкой отметил Максимов.

Но когда новые игроки уже могут молниеносно бросать мячи, они приносят команде грандиозные победы.

В целом в городском округе с ранних лет учат играть в гандбол. Как отметил Максимов, Чехов - действительно гандбольная столица России.

Трибуны во время матчей «Чеховских медведей» заполнены. У команды есть клуб болельщиков и собственная атрибутика: шапки, кепки, шарфы. Фанаты даже придумали кричалки про лучших игроков, поделился тренер.

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграют со спортсменами ЦСКА в «Финале четырех» на соревнованиях за Кубок России. Победителя турнира определят 14 апреля.

Это необходимо для того, чтобы у всех детей, приходящих на занятия в спортивный зал, был «свой уголок». На базе «Олимпийского» функционирует целая спортивная школа.

Спортсмены Школы Андрей Воробьев Россия
04 апреля 2024, 16:08
Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 38-го на 35-е место. Обновленный перечень опубликовали на официальном сайте организации.

В последнем матче команда Валерия Карпина разгромила сербов со счетом 4:0. Зарубежная команда опустилась с 32-й на 33-ю позицию. Матч учли в рейтинге ФИФА. Сейчас в активе сборной России 1504,02 балла.

Лидерскую позицию сохранили действующие чемпионы мира - аргентинцы. Второе место занимает Франция, третье - Бельгия.

Россия отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), так как в этом случае «не получит автоматического допуска никуда», заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Рейтинги Футбол Россия Сборная России по футболу
03 апреля 2024, 19:26
«Локомотив» вылетел из Кубка России после поражения в матче с «Уралом»
Unsplash
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Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московском «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч состоялся в Екатеринбурге. Единственный гол на седьмой минуте забил Эммерсон. «Локомотив» вылетел из Кубка России, «Урал» прошел дальше.

Накануне столичное «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна.

До этого «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом». Футболисты московского клуба проиграли из-за неправильного настроя , предположил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Урал ФК Локомотив Россия
03 апреля 2024, 19:06
ЦСКА озвучил стартовый состав на матч Кубка России с «Балтикой»
РИА «Новости»
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Московский ЦСКА огласил стартовый состав на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу. Сообщение появилось в Telegram-канале команды.

Стал также известен стартовый состав калининградской «Балтики». В матче примут участие Евгений Лыташонок, Александр Жиров, Дмитрий Рыбчинский, Кирилл Капленко, Гедеон Гузина, Юрий Ковалев, Диего Луна, Кевин Андраде, Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Виталий Лисакович.

Встреча началась в Калининграде в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» заявил, что не увидел тренерской мысли в работе наставника «Краснодара Мурада Мусаева.

В стартовом составе выйдут Владислав Тороп, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Илья Агапов, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Виктор Давила и Антон Заболотный.

ЦСКА Футбол Россия
03 апреля 2024, 14:44
Мележикова назначили исполнительным директором РПЛ
РИА «Новости»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков стал исполнительным директором Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в Telegram-канале РПЛ.

Ранее эту должность занимал Сергей Чебан. Ему предложили пост советника.

Мележиков с 2008 по 2011 годы находился в должности вице-президента столичного «Локомотива» по безопасности и административно-техническому управлению. Позже он перешел в «Спартак». Там Мележиков с 2015 по 2018 годы занимал пост директора по безопасности, а затем стал гендиректором клуба.

Накануне бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что главным тренером «Спартака» может стать только Валерий Карпин. Гильермо Абаскаля, скорее всего, уволят в конце сезона, считает футболист.

Спартак Российская Премьер-Лига Россия

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