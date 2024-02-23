Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут», - сказала она.

Винер добавила, что вместе с девочками в их спортивной карьере преодолела огромный путь. Она поблагодарило сестер за это.

Сестры Аверины - российские художественные гимнастки, входили в сборную России. Обеим спортсменкам по 25 лет. Арина является пятикратной чемпионкой мира, двукратной абсолютной чемпионкой Европы. Дина - одна из сильнейших спортсменок мира последних шести лет, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Ранее российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он признался, что с нетерпением ждет нового этапа в своей жизни.