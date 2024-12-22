22 декабря 2024, 21:32

«Детородный орган отрезать?» Конькобежец раскритиковал голубые костюмы ISU для россиян

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников раскритиковал критерии допуска Международного союза конькобежцев (ISU) для российских и белорусских атлетов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», - заявил спортсмен.

Так Кулижников отреагировал на вопрос, как он оценивает голубой цвет комбинезонов для нейтральных атлетов.

По словам атлета, необходимо получить более точную информацию о критериях допуска, так как сейчас все известно лишь в общих чертах. В любом случае он считает, что нейтральный статус не является хорошей идей ни для России, ни для спортсменов.

Кулижников уверен, что будет много неприятных инцидентов, которые раньше уже случались. Например, за месяц до Олимпиады статус могут отозвать или «какой-нибудь мельдоний найти».

Спортсмен не верит, что все пройдет гладко. Все эти критерии просто формальный допуск, который в союзе сделали для себя, для галочки.

ISU отстранил спортсменов из РФ и Белоруссии от международных соревнований в 2022 году.

Олимпийские игры в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал национальные федерации и дальше работать над возвращением российских атлетов на международные соревнования.

Италия Спортсмены Белоруссия Россия Мужчины
21 декабря 2024, 20:26
В Кремле оценили допуск российских спортсменов к соревнованиям
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Национальные федерации должны продолжать работать над возвращением российских спортсменов на международные состязания. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не все так гладко. Большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций - продолжать дальше работать», - сказал он.

Песков отметил, что состав спортсменов, которые могут участвовать в международных соревнованиях, сильно ограничен. Также он уточнил, что замены невозможны.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил Россию и Белоруссию к квалификационным соревнованиям на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Спортсмены должны будут выступать только в нейтральном статусе.

Решение ISU относится к соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Заявку нужно подать до 28 февраля.

Кремль Спортсмены Белоруссия Дмитрий Песков
21 декабря 2024, 17:03
Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аделия Петросян второй раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. На соревновании, проходящем в Омске, 17-летняя спортсменка показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и выиграла с результатом 262,92 балла.

Серебро досталось Дарье Садковой (234,69 балла), третий результат - у Алины Горбачевой (223,92). Фигуристки, занявшие первые два места, представляют школу Этери Тутберидзе.

Накануне Международный союз конькобежцев объявил, что допустит до квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и представителей конькобежного спорта, но в нейтральном статусе, без права на пресс-конференции и комментарии для СМИ.

Ранее Петросян рассказала, чем займется по окончании карьеры. Она заявила, что не хочет идти в журналистику, поскольку у нее проблемы с дикцией.

Фигурное катание Россия Этери Тутберидзе
20 декабря 2024, 13:22
Российских конькобежцев допустили к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года открыли для российских и белорусских спортсменов, выступающих в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Такое решение вынес Международный союз конькобежцев (ISU), сообщила пресс-служба организации.

Россияне выступят в нейтральном статусе в одиночных или парных разрядах. До командных турниров российскую сборную на Олимпийских играх не допустят. Кроме того, национальные спортивные федерации должны представить по одному участнику или паре в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Заявки ISU ожидает до 28 февраля.

Также в организации отметили, что проверят каждого из представленных спортсменов, чтобы не допустить к международным соревнованиям тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию или связан с военными или силовыми службами.

На Олимпийских играх спортсмены выступят под флагом ISU. Им запретят давать комментарии СМИ и участвовать в пресс-конференциях.

В середине декабря президент Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд объявил о запуске работы по возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года. Условия участия россиян в международных соревнованиях он пообещал назвать позднее.

Спортсмены Фигурное катание Россия
12 декабря 2024, 08:39
Заставили молчать после победы. Пловцу Лифинцеву не позволили дать интервью на ЧМ-2024
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ведущий чемпионата мира не стал брать традиционное интервью у выигравшего золотую медаль первенство. В этом году им стал российский пловец Мирон Лифинцев. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат на короткой воде проходил в Будапеште. По итогам соревнований ведущий берет у победителей интервью, но в этот традицию проигнорировали, так как победителем стал пловец из России, сообщил «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали ситуацию, заявив, что российским спортсменам по-прежнему запрещено общаться с представителями прессы.

Российских и белорусских участников допустили до чемпионата в нейтральном статусе, поэтому им нельзя проходить через микст‑зону, а также участвовать в медиаактивностях во время соревнований.

Ранее россиянам закрыли доступ к покупке билетов на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Система отказывает в регистрации владельцам российских и казахстанских номеров.

Венгрия Спортсмены Интервью

Новости по теме