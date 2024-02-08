Дедушка Валиевой не смог доказать покупку триметазидина

Как заявила сама Валиева, запрещенное вещество попало к ней из-за десерта, приготовленного дедушкой на разделочной доске. До готовки мужчина измельчал там свои лекарства.

CAS это объяснение не удовлетворило, потому что родственник фигуристки не предоставил доказательств ранней покупки препарата. У него не было чеков, рецептов или выписок с банковской карты.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Девушку дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее крови нашли триметазидин, его использование в спорте строго запрещено, так как потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше».