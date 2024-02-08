08 февраля 2024, 05:44

Дедушка Валиевой не смог доказать покупку триметазидина

РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объяснил свое недоверие к оправданию спортсменки насчет причины попадания в ее организм допинга. Решение опубликовали на сайте суда.

Как заявила сама Валиева, запрещенное вещество попало к ней из-за десерта, приготовленного дедушкой на разделочной доске. До готовки мужчина измельчал там свои лекарства.

CAS это объяснение не удовлетворило, потому что родственник фигуристки не предоставил доказательств ранней покупки препарата. У него не было чеков, рецептов или выписок с банковской карты.

Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Девушку дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее крови нашли триметазидин, его использование в спорте строго запрещено, так как потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше».

Допинг Суд Лекарства Правила Камила Валиева
07 февраля 2024, 22:22
Сборная Катара по футболу победила Иран и вышла в финал Кубка Азии
Pixabay
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Сборная Катара по футболу обыграла Иран в Кубке Азии и вышла в финал турнира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч между Катаром и Ираном, который проходил в Дохе рамках Кубка Азии, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В финале турнира победители сыграют против сборной Иордании 10 февраля. Катарцы являются действующими чемпионами, команда Иордании сыграет в финале впервые.

Ранее стало известно, что ФИФА определилась с местом проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Он пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

«Стадион „Нью-Йорк Нью-Джерси“ утвержден местом проведения финала чемпионата мира по футболу», - указала пресс-служба.

Арена, открытая в 2010 году, может вместить до 82,5 тысячи болельщиков. В ФИФА отметили, что на этом стадионе выступали многие знаменитые исполнители, включая Брюса Спрингстина, Бейонсе, Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Футбол Иран Катар Азия
07 февраля 2024, 19:54
Стало известно, что выявили в допинг-пробе Валиевой
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Валиева совершила нарушение антидопинговых правил из-за присутствия триметазидина (TMZ) в пробе, взятой у нее 25 декабря», - указано в документе.

Использование этого вещества в спорте запрещено, потому что оно потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше». Спортсменка утверждала, что триметазидин попал в организм случайно - вместе с едой. Девушка съела десерт, который приготовил ее дедушка на разделочной дочке, где измельчал свои таблетки, содержащие это вещество.

«Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами», - передали в суде.

Также указано, что спортсменка якобы принимала и другие препараты: гипоксен, L-карнитин и экдистерон. Эти три вещества, а также триметазидин будто бы являются «типичной фармакологической поддержкой» для спортсменов в России при тяжелых тренировочных нагрузках.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг. Однако Олимпийский комитет России собрался обжаловать лишение Валиевой наград.

Спортсмены Суд Правила Россия
07 февраля 2024, 19:12
«Только в сердцах болельщиков». Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о статусе дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

Фигуристы сборной Соединенных Штатов, которые получат золотые медали олимпийского командного турнира Пекина - 2022, смотрят на них как на честно завоеванные награды, отметила Роднина. Парламентарий заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг.

«Если только в сердцах болельщиков», - подчеркнула депутат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых требований. В крови спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Французская юридическая фирма Pinna Legal намерена подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки. Олимпийский комитет России тоже планирует оспорить решение Международного союза конькобежцев.

Допинг Фигурное катание Суд Депутаты Международный олимпийский комитет Камила Валиева
06 февраля 2024, 20:28
«Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ со счетом 9:5
Unsplash
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Омский «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 9:5.

В команде победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Игорь Мартынов, Рид Буше, Иван Николишин и Марк Верба. У проигравших голами отличились Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Степан Фальковский, Василий Глотов и Павел Дедунов.

Рид Буше стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который забросил 40 шайб в течение одного сезона. Ранее это смогли сделать Сергей Мозякин и Дмитрий Яшкин. На счету Буше уже 42 шайбы. Омская команда прервала пятиматчевую победную серию петербуржцев.

СКА находится на первом месте в Западной конференции. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке. В следующем матче петербургские хоккеисты сразятся с «Барысом» из Астаны. «Авангард» сыграет с московским «Спартаком».

В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко подрался с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец серьезно пострадал во время потасовки.

Спортсмены Хоккей

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