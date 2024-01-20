20 января 2024, 15:20

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Australian Open. Встреча спортсменов продлилась 2 часа девять минут.

Завершился поединок со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Теперь Медведеву предстоит сыграть с португальцем Нуну Боржесом в четвертом круге турнира.

В третьем круге Боржес обошел болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Турнир Australian Open проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составляет 59,1 миллиона долларов, что на 13% больше, чем в 2023-м.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Australian Open.

После окончания встречи украинка подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA она находится на 39-м месте.

Теннис Даниил Медведев
19 января 2024, 14:46
«Совершила чудо». Дмитриева — о громкой победе Андреевой в третьем круге Australian Open
Global Look Press
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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя россиянка Мирра Андреева совершила чудо, одержав победу над француженкой Диан Парри. Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева похвалила ее в разговоре с РИА «Новости».

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. <…> Мирра - неординарная девушка. Этим матчем, особенно концовкой, она доказала, что в критический момент может быть хозяйкой положения», - сказала она.

В решающем третьем сете россиянка проигрывала сопернице, но, по словам Анны Дмитриевой, сумела взять инициативу в свои руки, изменить и обострить игру. Она заявила, что Диан Парри действовала по команде Мирры Андреевой.

Теннисистка одержала победу в матче третьего круга со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Во втором круге Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Australian Open завершится 28 января.

Теннис
19 января 2024, 07:54
Вернувшийся на лед после травмы Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом (1:1, 2:0, 2:1). Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Вашингтона» отличился Ти Джей Оши, оформивший хет-трик, а также Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. В составе проигравших авторами шайб стали Натан Уокер и Джастин Фолк.

Форвард «Вашингтона» Овечкин, который из-за травмы пропустил три матча, сразу включился в игру. На его счету одна результативная передача. Его товарищ по команде Евгений Кузнецов отметился броском по воротам, но не забил. Аналогичный результат у Александра Алексеева.

В последний день 2023 года Овечкин забросил 829-ю шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз». Сейчас его отставание от Уэйна Гретцки составило 65 шайб.

Хоккей Александр Овечкин
19 января 2024, 07:43
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 500 голевых передач за карьеру в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (1:1, 3:2, 3:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативных передачи, оформив в общей сложности 500 голевых пасов в карьере в НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Сирелли - дважды, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. В составе проигравших авторами шайб стали Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

Кучерова признали первой звездой матча. Он уже девятый российский хоккеист в НХЛ, который достиг отметки в 500 ассистов. До этого аналогичное достижение в том числе сделали Александр Овечкин, Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне Кучеров остается лучшим бомбардиром. Он вышел на лед в 44 матчах, в которых забросил 28 шайб и сделал 47 передач.

В середине января Кучеров набрал 800 очков в НХЛ. Такое достижение покорилось десяти российским хоккеистам, выступавшим в лиге.

Хоккей
19 января 2024, 07:10
«Реал» вылетел из Кубка Испании
РИА «Новости»
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Футболисты «Атлетико» обыграли «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.

В составе «сливочных» забил Хоселу, а также мяч в свои ворота отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. У «Атлетико» голы на свой счет записали Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме.

Соперник команды Диего Симеоне на четвертьфинальной стадии турнира станет известен в пятницу, 19 января, в ходе жеребьевки. «Реал» являлся действующим победителем Кубка Испании.

Ранее в январе «Реал» оказался сильнее «Атлетико» на стадии полуфинала Суперкубка Испании. Клуб Карло Анчелотти вышел в финал турнира, где переиграл каталонскую «Барселону» и завоевал очередной трофей.

Футбол Испания

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