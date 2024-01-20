Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

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Завершился поединок со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Теперь Медведеву предстоит сыграть с португальцем Нуну Боржесом в четвертом круге турнира.

В третьем круге Боржес обошел болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Турнир Australian Open проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составляет 59,1 миллиона долларов, что на 13% больше, чем в 2023-м.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Australian Open.

После окончания встречи украинка подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA она находится на 39-м месте.