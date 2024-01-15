15 января 2024, 07:45

Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open

РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии. Он оказался сильнее француза Теренса Атмана.

Россиянин прошел в следующую стадию турнира после медицинского отказа соперника от продолжения игры при счете 5:7; 6:2, 6:4; 1:0 в пользу Медведева.

Предварительной причиной отказа стали сильные мышечные судороги у Атмана. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

Во втором круге Медведев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Россиянин является действующей третьей ракеткой мира. На первом месте рейтинга идет серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что во второй круг Australian Open вышел 26-летняя пятая ракетка мира Андрей Рублев , который победил на старте бразильца Тиаго Сейбот Уайлда.

Теннис Даниил Медведев
15 января 2024, 06:28
Суперкубок Испании достался мадридскому «Реалу»
Unsplash
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На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии завершился Суперкубок Испании. Главная награда турнира досталась мадридскому «Реалу», который обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Об этом сообщил «Чемпионат».

Финальный матч в Эр-Рияде прошел 14 января, его обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Счет открыли на седьмой минуте первого тайма, когда нападающий клуба «Реал» Винисиус Жуниор загнал мяч в ворота противника. Спустя три минуты он забил второй гол.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски на 33-й минуте принес своей команде единственный гол, но еще через четыре минуты судья назначил пенальти, и Винисиус Жуниор снова забил гол. Нападающий «Реала» Родриго забил последний мяч на 64-й минуте игры.

«Барселона» прошла в финал Суперкубка Испании после победы над «Осасуной», «Реал» обыграл «Атлетико». На тот момент будущий победитель занимал первую строчку турнирной таблицы.

Футбол Испания
15 января 2024, 00:31
Панарин установил новый рекорд по очкам в истории «Рейнджерс»
РИА «Новости»
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Российский нападающий Артемий Панарин быстрее всех в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» добрался до отметки в 400 очков. Об этом сообщили на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен провел в составе нью-йоркского клуба 310 матчей. На последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» он открыл счет на первой минуте и заработал одно очко, что позволило ему в сумме набрать 400 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал шестикратному обладателю Кубка Стэнли Марку Мессье, он набрал 400 очков за 322 игры.

Панарин заключил семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019 году. В составе «синерубашечников» россиянин забил 127 шайб и сделал 273 передачи.

Артемия Панарина после матча с «Сан-Хосе Шаркс» называют главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы , сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча.

НХЛ Рекорды История Артемий Панарин
14 января 2024, 22:49
Россиянин Кузяев помог «Гавру» победить «Лион» в Лиге 1
РИА «Новости»
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Игра футбольных клубов «Гавр» и «Лион» завершилась победой первого со счетом 3:1. В этом команде помог российский полузащитник Далер Кузяев.

В первом тайме счет открыл Готье Льорис. Во втором тайме гол забил Александр Ляказетт, а после него мяч отыграл Кристофер Опери. На 70-й минуте ему помог пас Далера Кузяева, который играет в команде с 12 июля. Его контракт с «Гавром» продлится до лета 2025 года. До этого футболист шесть лет играл за петербургский «Зенит».

Свой первый гол во французском чемпионате он забил 20 августа. Кузяев отыграл 18 матчей в Лиге 1. Он забил два года и дал одну результативную подачу. Всего «Гавр» получил 22 очка в турнирной таблице, где занял 10 место.

Ранее сборная Кот-д’Ивуара победила в матче с командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 на открытии Кубка Африки по футболу. Мячи отыграли полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Также стало известно будущее игрока сборной Египта Мохаммед Салаха.

Он играл в клубе «Ливерпуль» с 2017 году и продлит контракт с ним.

Африка Египет Футбол
14 января 2024, 21:02
«Северсталь» одержала пятую подряд победу в КХЛ
РИА «Новости»
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Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2, сообщило РИА «Новости».

Матч проходил на стадионе в Череповце. В составе «Северстали» шайбы забросили центральный нападающий Егор Степанов, правый крайний нападающий Никита Коростелев и левый крайний нападающий Давид Думбадзе. Автором двух шайб в составе СКА стал правый крайний нападающий Арсений Грицюк.

«Северсталь» одержала победу над СКА впервые с ноября 2021 года. Череповецкие хоккеисты продлили победную серию до пяти игр. Они поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции благодаря 57 очкам, набранным за 50 матчей. СКА находится на третьем месте с 68 очками после 51 матча.

Осенью прошлого года в «Северсталь» перешел игрок «Торпедо» Глеб Иванов.

Спортсмены Хоккей Россия

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