Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Матч продолжался два часа. Таким образом, итальянский теннисист стал победителем турнира в Пекине.

На прошлой встрече Медведев шесть раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. На его счету 26 выигранных мячей и 11 невынужденных ошибок. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

Ранее подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско успешно выступил на соревнованиях в Китае и завоевал серебряную медаль турнира.

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, сообщил RT.