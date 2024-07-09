09 июля 2024, 20:13

Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и пробился в полуфинал Уимблдона

РИА «Новости»
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Даниил Медведев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, что позволило ему выйти в полуфинал Уимблдона. О победе россиянина сообщило РИА «Новости».

Противостояние соперников на теннисном корте длилось четыре часа. Четвертьфинал Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Победа Даниила Медведева прервала серию поражений против Янника Синнера. Примечательно, что российский спортсмен второй год подряд попадает в полуфинал Уимблдонского турнира.

В апреле этого года Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Тогда он обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика.

Спортсмены Даниил Медведев
09 июля 2024, 20:10
КХЛ предложила ФХР разорвать договор о правах на чемпионат России
Pxhere
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Федерация хоккея России рассмотрит предложение Континентальной хоккейной лиги по расторжению договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Информацию об этом опубликовали на сайте ФХР.

Речь идет о мужских и женских командах, первенствах России по хоккею среди юниоров до 21 года.

«Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года», - уточнили в пресс-службе.

Ранее мужская сборная России, которая с 2022 года не принимает участия в международных турнирах, набрала 4065 очков и вышла на второе место рейтинга Международной федерации хоккея. Лидерство сохранила Канада, набрав 4100 очков.

Канада Хоккей Рейтинги Россия
08 июля 2024, 11:00
Сафонову могут пересчитать долг в 59 млн рублей по алиментам
Global Look Press
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Долг вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова могут пересчитать. Адвокат спортсмена в беседе с Telegram-каналом Mash назвал сумму в 59 миллионов рублей на сайте ФССП неверной.

По словам юриста, Сафонова получат доход непостоянно, поскольку он заключил контракт с французским ПСЖ до 2029 года, но его могут расторгнуть в любой момент.

Кроме того, спортсмен подарил квартиру дочери. Ее необходимо частично зачесть в счет алиментов, заявил адвокат. Защита футболиста планирует добиться снижения алиментов с ¼ дохода футболиста до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Адвокат вратаря добавил, что запрета на выезд из России у Сафонова нет. Спортсмен хочет, но не может видеться с ребенком, якобы, из-за матери.

Бывшая жена Сафонова не явилась на слушание. В подготовленном для заседании письме она сообщила, что пожертвовала образованием в Швейцарии ради семьи и осталась жить в Краснодаре.

В начале июля приставы перевели 250 тысяч рублей со счета вратаря ПСЖ Сафонова бывшей жене. Все российские счета игрока подключили к автоматическому списанию имеющихся на них средств в пользу экс-супруги.

Долги Спортсмены Дети Краснодар Семья Футбол Сборная России по футболу
07 июля 2024, 12:54
Нидерланды впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу
Global Look Press
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Сборная Нидерландов победой над командой Турции пробила дорогу в полуфинал чемпионата Европы по футболу, куда не могла добраться с 2004 года. Встреча на стадионе в Берлине закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл центральный защитник турецкой команды Самет Айкадын. Равенства счета добился Стефан де Врей, поразив ворота сборной Турции на 70-й минуте.

Победу в матче команде Нидерландов фактически подарил турецкий футболист Мерт Мюльдюр, который, на 76-й минуте неудачно приняв мяч, забил его в собственные ворота. Довести игру до ничьей сборной Турции не удалось даже за дополнительное время.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится со сборной Англии в Дортмунде 10 июля. За день до этого на поле сразится первая пара полуфиналистов: команды Испании и Франции. Финал чемпионата Европы пройдет в Берлине 14 июля.

Сборная Англии прошла в свой четвертый за всю историю полуфинал чемпионата Европы по футболу после победы над командой Швейцарии. Победу принесла серия пенальти, которая завершила матч со счетом 5:3.

Турция Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
07 июля 2024, 02:59
Эрдоган утешил проигравших на Евро-2024 турецких футболистов
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заглянул в раздевалку футболистов сборной страны, проигравших нидерландцам в четвертьфинале чемпионата Европы, поддержав спортсменов. Об этом сообщила правящая партия в соцсети X.

Партия также опубликовала фотографии встречи Эрдогана с футболистами. На одной из них турецкий лидер пожал руку дисквалифицированному за националистический жест защитнику Мериху Демиралу.

Он отпраздновал забитый гол, подняв вверх руки и сложив пальцы так, что получился жест известный как «волчий салют». Он ассоциируется с турецким радикальным национализмом и его организацией «Бозкурт» («Серые волки»).

Команда Турции проиграла со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов. Турки показали лучший результат с 2008 года.

Ранее стало известно, что английская сборная пробилась в полуфинал Евро-2024 , одержав победу над командой Швейцарии в серии пенальти.

Евро Турция Спортсмены Реджеп Эрдоган Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024

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