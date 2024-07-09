Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и пробился в полуфинал Уимблдона
Даниил Медведев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, что позволило ему выйти в полуфинал Уимблдона. О победе россиянина сообщило РИА «Новости».
Противостояние соперников на теннисном корте длилось четыре часа. Четвертьфинал Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.
Победа Даниила Медведева прервала серию поражений против Янника Синнера. Примечательно, что российский спортсмен второй год подряд попадает в полуфинал Уимблдонского турнира.
В апреле этого года Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Тогда он обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика.