24 февраля 2024, 17:37

ЦСКА вышел на шестое место в Западной конференции

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Московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла 24 февраля в Нижнем Новгороде. В составе московского клуба отличились нападающий Максим Соркин и защитник Егор Брюто, сообщили в официальном Telegram-канале московского хоккейного клуба.

«Рад, что удалось забить. Запомню этот день надолго», - сказал Брюто У нижегородцев шайбу в ворота соперника забросил нападающий Бобби Линч.

Для «Торпедо» проигрыш стал шестым подряд. Команда опустилась на седьмую строчку в Западной конференции, а ЦСКА поднялся на шестую.

Ранее канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Летом 2023 года хоккеист перешел в петербургский клуб, до этого спортсмен играл в «Металлурге» и ЦСКА.

ЦСКА Спортсмены Хоккей
23 февраля 2024, 20:31
Эстонских хоккеистов, поехавших на «Игры будущего» в Россию, лишили лицензий
Freepik
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Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий своих игроков, которые участвуют в проходящих в России «Играх будущего». Об этом сообщило издание Delfi.

В составе эстонской команды Baltic Select выступают трое граждан этой страны - Владимир Башкиров, Отар Сакхокия и Дмитрий Кузнецов.

Соревнования проходят в формате фиджитал-хоккей, в рамках которого участники состязаний сначала сражаются в компьютерной игре NHL 22, а потом на реальной ледовой площадке выявляют сильнейших в игре «три на три».

Ранее Латвийская федерация хоккея также заявила о введении санкций против своих граждан, поехавших на турнир.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он пообещал, что эти состязания будут вне политики.

Хоккей Россия Эстония «Игры будущего»
23 февраля 2024, 19:43
«Балтика» разгромила «Динамо» на тренировочном сборе в Турции
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Московский футбольный клуб «Динамо» уступил калининградской «Балтике» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом в 3:0.

В команде победителей отличились Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский и Джоэль Фамейе. Это был предпоследний товарищеский матч в рамках сборов.

В заключительной встрече «Динамо» сразится с ЦСКА. Матч состоится 24 февраля.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 32 очка. «Балтика» с 13 баллами оказалась на последней, 15-й строчке.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что национальная сборная России проведет в столице товарищеский матч с командой Парагвая. Мероприятие запланировали на 25 марта. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Московский «Спартак» 11 февраля одержал победу над сборной мира в финальном матче Кубка легенд. Игра завершилась со счетом 7:5.

Турция ФК Динамо Футбол Россия
23 февраля 2024, 16:22
Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру
РИА «Новости»
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут», - сказала она.

Винер добавила, что вместе с девочками в их спортивной карьере преодолела огромный путь. Она поблагодарило сестер за это.

Сестры Аверины - российские художественные гимнастки, входили в сборную России. Обеим спортсменкам по 25 лет. Арина является пятикратной чемпионкой мира, двукратной абсолютной чемпионкой Европы. Дина - одна из сильнейших спортсменок мира последних шести лет, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Ранее российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он признался, что с нетерпением ждет нового этапа в своей жизни.

Спортсмены Европа Россия
23 февраля 2024, 16:21
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоялась в Швейцарии
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В швейцарском Ньоне провели жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. О ее результатах сообщило РИА «Новости».

Футболисты итальянского клуба «Аталанта», включая российского полузащитника Алексея Миранчука, сыграют с португальской командой «Спортинг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА, расположенной Швейцарии. В ней участвовали восемь победителей группового этапа Лиги Европы и победители раунда плей-офф за выход в 1/8 финала.

По результатам жеребьевки, «Спарта» встретится с «Ливерпулем», «Марсель» - с «Вильярреалом», «Рома» - с «Брайтоном», «Бенфика» - с «Рейнджерс», «Фрайбург» - с «Вест Хэмом», «Карабах» - с «Байером» и «Милан» со «Славией».

Первые игры 1/8 финала намечены на 7 марта, ответные проведут 14 марта.

Ранее бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина разработать российский футбольный симулятор. Аршавин уверен, что благодаря этому получится сохранить интерес к футболу.

Спортсмены Футбол Европа

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