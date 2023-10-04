ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в матче Кубка России

Известный хоккеист «Динамо» скончался на 50-м году жизни

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Бывший защитник московского «Динамо» Дмитрий Суханов умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Последние годы он передвигался, опираясь на клюшку, часто жаловался на низкое давление и боли в ногах.

Тело Суханова в его квартире обнаружили близкий друг спортсмена Евгений Грибко.

Хоккеист завершил профессиональную карьеру в 1997 году. С 2012 по 2014 год он выступал в составе любительских команд, после чего тренировал клуб «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

Вместе с «Динамо» Суханов дважды стал чемпионом Кубка Молодежной хоккейной лиги в 1996 и 1997 годах.

В августе стало известно о смерти известного хоккеиста Родиона Амирова в возрасте 21 года. Причиной кончины стала опухоль головного мозга. После обнаружения заболевания спортсмен проходил лечение в немецкой клинике.