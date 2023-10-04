ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в матче Кубка России
Столичный клуб ЦСКА проиграл «Факелу» в матче группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Судьбу московской команды решила серия пенальти.
Матч состоялся в Воронеже. Футболист «Факела» Руслан Магаль распечатал ворота ЦСКА. В составе столичной команды отличился Милан Гайич. Основное время закончилось со счетом 1:1.
Результат встречи решила серия пенальти. Победу одержал «Факел» со счетом 4:2.
Поражение не сказалось на положении ЦСКА в турнирной таблице. Столичные футболисты остались лидерами группы А. На их счету восемь очков. «Факел» поднялся на третье место таблицы, набрав в матче с москвичами шесть очков.
Самарские «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Команда с разгромным счетом и «всухую» проиграла «Ахмату» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ. Игра прошла в Самаре. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей из Грозного, сообщил RT.